В Новороссийске отразили атаку украинских безэкипажных катеров
В районе Новороссийска были ликвидированы по меньшей мере пять украинских безэкипажных катера, сообщает SHOT.
По их данным, БЭК пытались приблизиться к берегу. Перед этим в городе сработала сирена с предупреждением об угрозе атаки, а местных жителей просили укрыться в подвалах ближайших зданий.
Мэр города Андрей Кравченко подтвердил в своём Telegram-канале факт атаки, отметив, что идёт её активное отражение. Все экстренные и городские службы переведены в режим полной боевой готовности.
Кравченко призвал граждан сохранять спокойствие и следовать мерам безопасности. Детали инцидента и конкретные инструкции для населения пока не раскрываются.
Читайте также: