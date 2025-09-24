Достижения.рф

В Новороссийске отразили атаку украинских безэкипажных катеров

В Новороссийске уничтожили не менее пяти безэкипажных катеров
Фото: Istock / sharklets

В районе Новороссийска были ликвидированы по меньшей мере пять украинских безэкипажных катера, сообщает SHOT.



По их данным, БЭК пытались приблизиться к берегу. Перед этим в городе сработала сирена с предупреждением об угрозе атаки, а местных жителей просили укрыться в подвалах ближайших зданий.

Мэр города Андрей Кравченко подтвердил в своём Telegram-канале факт атаки, отметив, что идёт её активное отражение. Все экстренные и городские службы переведены в режим полной боевой готовности.

Кравченко призвал граждан сохранять спокойствие и следовать мерам безопасности. Детали инцидента и конкретные инструкции для населения пока не раскрываются.

Софья Метелева

