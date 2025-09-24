Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось
Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести человек, еще двое погибли. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Согласно информации ведомства, шесть человек, включая одного несовершеннолетнего, госпитализированы в городскую больницу. Трое из них получили травмы средней тяжести, остальные находятся в тяжелом состоянии.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сегодня днем Новороссийск подвергся жестокой атаке со стороны Украины. Беспилотники нанесли удары по центральной части города.
