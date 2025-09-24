24 сентября 2025, 15:09

Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших после атаки ВСУ на Новороссийск увеличилось до шести человек, еще двое погибли. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.