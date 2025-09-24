Жилой дом загорелся в Новороссийске после атаки беспилотников ВСУ

24 сентября 2025, 14:52

В Новороссийске загорелась крыша многоквартирного дома после атаки ВСУ

Фото: iStock/grafoto

Возгорание кровли многоквартирного дома произошло в Новороссийске в результате атаки ВСУ с применением БПЛА. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.