Жилой дом загорелся в Новороссийске после атаки беспилотников ВСУ
Возгорание кровли многоквартирного дома произошло в Новороссийске в результате атаки ВСУ с применением БПЛА. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Согласно информации Telegram-канала Baza, крыша дома охвачена пламенем. Местные жители в панике отходят подальше от здания, опасаясь, что пожар может привести к взрыву газа.
Надзорные органы внимательно следят за тем, чтобы права жителей соблюдались, и им оказывалась необходимая помощь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
