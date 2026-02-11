ВСУ присылали матери погибшего российского бойца фото её сына с издевательствами
Матери погибшего российского военнослужащего из Липецкой области приходили фотографии её сына с угрозами и насмешками от украинских военных. Об этом сообщила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова в беседе с ТАСС.
Она объяснила, что женщине было крайне тяжело, поскольку она ни с кем не могла поговорить о происходящем. Специалисты комитета оказали ей необходимую психологическую помощь и поддержку.
Сейчас мать погибшего бойца чувствует себя намного лучше и сама помогает другим семьям. Она также всячески подбадривает солдат, вернувшихся домой.
Ранее «Радио 1» передавало, что дроны ВСУ пытались атаковать объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В результате масштабной атаки БПЛА в ночь на 11 февраля квартира в городе Волжский получила повреждения.
