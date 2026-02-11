ВСУ присылали матери погибшего российского бойца фото её сына с издевательствами

11 февраля 2026, 05:21

Фото: iStock/IherPhoto

Матери погибшего российского военнослужащего из Липецкой области приходили фотографии её сына с угрозами и насмешками от украинских военных. Об этом сообщила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова в беседе с ТАСС.