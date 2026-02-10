Захарова пошутила в ответ на планы Каллас предъявить список требований России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на идею главы евродипломатии Каи Каллас составить список требований к Москве. Свой комментарий она разместила в личном Telegram-канале.
Захарова отметила, что Каллас ранее заявила о намерении подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России для урегулирования конфликта на Украине.
«Пока не будем рассказывать, что сделаем с её списком требований. Гусары, молчать!», — написала официальный представитель МИД РФ.
Ранее политолог Юрий Светов оценил желание Европы сесть за стол мирных переговоров.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.