Захарова пошутила в ответ на планы Каллас предъявить список требований России

10 февраля 2026, 23:28

Захарова прокомментировала идею Каллас создать список требований ЕС к России

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на идею главы евродипломатии Каи Каллас составить список требований к Москве. Свой комментарий она разместила в личном Telegram-канале.





Захарова отметила, что Каллас ранее заявила о намерении подготовить список уступок, которые ЕС будет ожидать от России для урегулирования конфликта на Украине.





«Пока не будем рассказывать, что сделаем с её списком требований. Гусары, молчать!», — написала официальный представитель МИД РФ.