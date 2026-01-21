«Европейская истерика и украинский тупик»: Политолог объяснил, почему диалог США и России не радует Париж и Берлин

21 января 2026, 15:41

Политолог Фельдман: Европа использует Зеленского как оружие против Трампа

Фото: Istock/PromesaArtStudio

Елисейский дворец подтвердил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона пригласить россиян на встречу. Сообщение опубликовал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Там французский лидер предлагает пригласить на встречу G7 наблюдателей из России, Украины, Дании и Сирии. Сегодня же стало известно, что Макрон покинул Давосский форум, который открылся накануне. Причиной отъезда считают то, что он не сумел договориться о личной встрече с американским лидером.





Политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» заявил, что урегулирование конфликта на Украине невыгодно Киеву и Брюсселю, а Владимир Зеленский превратился для Европы в «оружие против Трампа».





«В последние дни западная дипломатия демонстрирует беспрецедентные сцены разлада, которые даже три года назад представить себе было бы невозможно. Макрон, как и другие европейские лидеры, видит, что Соединенные Штаты Америки ведут прямой диалог с Москвой. Естественно, Украина и Европа бьются в догадках, что там обсуждается. Не решают ли Россия и США судьбу всей Европы и Украины без их ведома?» — сказал он.

«Выяснилось, что Трампу посреднические услуги Макрона абсолютно не нужны. Он во взаимодействии с Россией справляется и своими собственными силами. И вот теперь у европейских политиков настоящая истерика, потому что они чувствуют себя брошенными, преданными», — прокомментировал политолог.

«Я не думаю, что есть перспектива выхода на новый виток урегулирования, потому что в этом не заинтересованы ни европейцы, ни сам Зеленский. Он используется как оружие против Трампа, это новая реальность ситуации», — резюмировал собеседник.