«Европейская истерика и украинский тупик»: Политолог объяснил, почему диалог США и России не радует Париж и Берлин
Елисейский дворец подтвердил предложение президента Франции Эмманюэля Макрона пригласить россиян на встречу. Сообщение опубликовал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Там французский лидер предлагает пригласить на встречу G7 наблюдателей из России, Украины, Дании и Сирии. Сегодня же стало известно, что Макрон покинул Давосский форум, который открылся накануне. Причиной отъезда считают то, что он не сумел договориться о личной встрече с американским лидером.
Политолог, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» заявил, что урегулирование конфликта на Украине невыгодно Киеву и Брюсселю, а Владимир Зеленский превратился для Европы в «оружие против Трампа».
«В последние дни западная дипломатия демонстрирует беспрецедентные сцены разлада, которые даже три года назад представить себе было бы невозможно. Макрон, как и другие европейские лидеры, видит, что Соединенные Штаты Америки ведут прямой диалог с Москвой. Естественно, Украина и Европа бьются в догадках, что там обсуждается. Не решают ли Россия и США судьбу всей Европы и Украины без их ведома?» — сказал он.
По его словам, попытки Парижа вернуть себе место за столом переговоров, например, через идею расширенной встречи, наталкиваются на нежелание Вашингтона в чьём-либо посредничестве.
«Выяснилось, что Трампу посреднические услуги Макрона абсолютно не нужны. Он во взаимодействии с Россией справляется и своими собственными силами. И вот теперь у европейских политиков настоящая истерика, потому что они чувствуют себя брошенными, преданными», — прокомментировал политолог.
Фельдман подчеркнул, что диалог Москвы и Вашингтона идёт не только об Украине, но и о разных экономических проектах и соглашениях. Главная проблема заключается в том, что сама перспектива урегулирования украинского конфликта сейчас никому не выгодна.
«Я не думаю, что есть перспектива выхода на новый виток урегулирования, потому что в этом не заинтересованы ни европейцы, ни сам Зеленский. Он используется как оружие против Трампа, это новая реальность ситуации», — резюмировал собеседник.