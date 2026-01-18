«Сделаем Европу снова бедной»: Медведев обратился к «болванам из ЕС»
Медведев резко высказался о Европе, комментируя лозунг Трампа MAGA
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, понимают ли в Европе реальный смысл лозунга президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». Свое мнение он выразил в соцсети X.
Медведев написал эмоциональный пост и обратился к европейцам.
«Сделаем Америку снова великой (MAGA) = Сделаем Данию снова маленькой (MDSA) = Сделаем Европу снова бедной (MEPA). Неужели до вас наконец дошла эта идея, болваны?» — написал Медведев.Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев также высказался о ситуации вокруг Гренландии. В соцсети X он заявил, что Европа в итоге уступит США по этому вопросу, комментируя слова руководителя аналитического отдела PAICE Ларса Кристенсена, который призвал ЕС не допускать дальнейших споров вокруг острова.