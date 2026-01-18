Израиль не готов к ответу: стало известно, как Нетаньяху повлиял на решение Трампа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог сыграть ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа отказаться от нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В разговоре с Трампом Нетаньяху заявил, что Израиль не готов к возможному ответному удару со стороны Ирана. Ситуацию осложняет и то, что у США, по его словам, недостаточно военных ресурсов в регионе, чтобы помочь Израилю перехватывать иранские ракеты и беспилотники.
Один из советников израильского премьера отметил, что Нетаньяху считает текущий американский план недостаточно эффективным и не способным привести к ожидаемым результатам.
Телефонный разговор между лидерами состоялся 14 января — именно в этот день рассматривалась возможность авиаударов США по Ирану. Кроме того, против силового сценария в беседе с Трампом также выступил крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.
