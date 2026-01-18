Израиль не готов к ответу: стало известно, как Нетаньяху повлиял на решение Трампа

18 января 2026, 22:55

Нетаньяху убедил Трампа отказаться от удара по Ирану

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог сыграть ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа отказаться от нанесения ударов по Ирану. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.