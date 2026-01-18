Британский политолог указал на стратегическую важность Гренландии для США

18 января 2026, 21:54

Политолог Касонта: приобретение Гренландии стало бы крупной победой Трампа

Фото: Istock/xbrchx

Американский президент Дональд Трамп заинтересован в покупке Гренландии и уже обсуждал этот вопрос со своими советниками. Политолог и юрист Адриэль Касонта оценил возможную сделку.





В беседе с «RT» Касонта заявил, что приобретение острова стало бы огромным достижением для Трампа и для будущего Соединённых Штатов.

«Я думаю, что это будет огромная победа для Дональда Трампа, потому что, как обсуждалось в вашей программе ранее, многие президенты США до него понимали стратегическую важность Гренландии, и они хотели приобрести её, но, как мы знаем, без каких-либо успешных результатов для Соединённых Штатов», — заявил эксперт.