F-22 Raptor: история создания самолета, скорость, характеристики американского истребителя и российские аналоги
F‑22 Raptor — первый в мире серийный истребитель пятого поколения, который стал технологическим прорывом в сфере военной авиации. Он сочетает в себе стелс-технологии, высокую манёвренность, способность к сверхзвуковому полёту без форсажа и уникальные боевые возможности. Несмотря на ограниченное количество произведённых машин, F‑22 остаётся символом превосходства США в воздухе. «Радио 1» расскажет, как создавался этот самолёт, какими характеристиками обладает и в чём его отличие от российских аналогов
История создания истребителя F-22 RaptorРаботы над истребителем будущего начались в начале 1980-х годов, когда Пентагон инициировал программу Advanced Tactical Fighter (ATF). Целью было создание боевой машины, способной обеспечить господство в воздухе на десятилетия вперёд. В конкурсе участвовали две ведущие американские компании — Lockheed и Northrop, но выбор пал на прототип YF‑22. Он совершил первый полёт в 1990 году, а уже в 1997‑м в небо поднялся предсерийный образец F‑22.
Официально на вооружение ВВС США истребитель был принят в декабре 2005 года. Однако масштабных закупок не последовало: из-за высокой стоимости и смены военных приоритетов производство ограничили. Всего было выпущено 195 экземпляров, включая восемь прототипов. Последний F‑22 сошёл с конвейера в 2012 году.
Технические характеристики и возможности F-22 RaptorF‑22 Raptor создавался с прицелом на абсолютное господство в воздухе. Самолёт способен развивать скорость свыше 2400 км/ч и выполнять полёт без форсажа на сверхзвуке — так называемый режим супер-крейсерской скорости. Его практический потолок 20 000 м, а дальность действия может достигать 3000 километров при использовании подвесных топливных баков.
Машина оснащена двумя турбореактивными двигателями с векторной тягой, что обеспечивает исключительную манёвренность. А благодаря инновационной радиолокационной системе с активной фазированной решёткой AN/APG-77 и встроенным комплексом радиоэлектронной борьбы, F‑22 способен засекать и поражать цели раньше, чем его заметит противник.
Чем вооружен американский истребительВооружение F‑22 сконцентрировано во внутренних отсеках, что минимизирует радиолокационную заметность. В арсенал входят ракеты средней дальности AIM‑120 AMRAAM, ракеты ближнего боя AIM‑9 Sidewinder, а также корректируемые бомбы JDAM. Самолёт оснащён встроенной 20‑мм пушкой M61A2 Vulcan, позволяющей эффективно вести ближний бой.
Хотя F‑22 создавался в первую очередь как воздушный истребитель, он также способен выполнять функции ударной машины, нанося точечные удары по наземным целям.
Конструкция: как выглядит «невидимка»Одним из ключевых элементов конструкции F‑22 стало применение стелс-технологий. Фюзеляж выполнен из радиопоглощающих материалов и имеет угловатую форму, рассеивающую отражённые сигналы радаров. Все элементы — от крыльев до воздухозаборников — сконструированы с учётом минимизации радиолокационной заметности.
Дополнительный вклад в невидимость вносят внутренние отсеки для вооружения и плоские сопла двигателей, снижающие инфракрасную сигнатуру. Управление осуществляется через электронную систему «fly-by-wire», обеспечивающую высокую точность на всех скоростях.