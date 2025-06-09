09 июня 2025, 17:13

F-22 Raptor (фото: istockphoto / Kevin Burkholder)

F‑22 Raptor — первый в мире серийный истребитель пятого поколения, который стал технологическим прорывом в сфере военной авиации. Он сочетает в себе стелс-технологии, высокую манёвренность, способность к сверхзвуковому полёту без форсажа и уникальные боевые возможности. Несмотря на ограниченное количество произведённых машин, F‑22 остаётся символом превосходства США в воздухе. «Радио 1» расскажет, как создавался этот самолёт, какими характеристиками обладает и в чём его отличие от российских аналогов





Содержание История создания истребителя F-22 Raptor Технические характеристики и возможности F-22 Raptor Чем вооружен американский истребитель Конструкция: как выглядит «невидимка» Где и как применялся F‑22 Сколько всего существует истребителей F-22 Raptor Российские аналоги: может ли кто‑то соперничать

История создания истребителя F-22 Raptor

Технические характеристики и возможности F-22 Raptor

Чем вооружен американский истребитель

F-22 Raptor (фото: istockphoto / gferdinandsen)



Конструкция: как выглядит «невидимка»

Где и как применялся F‑22

Сколько всего существует истребителей F-22 Raptor

Российские аналоги: может ли кто‑то соперничать