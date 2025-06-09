F-22 Raptor: история создания самолета, скорость, характеристики американского истребителя и российские аналоги

F-22 Raptor (фото: istockphoto / Kevin Burkholder)

F‑22 Raptor — первый в мире серийный истребитель пятого поколения, который стал технологическим прорывом в сфере военной авиации. Он сочетает в себе стелс-технологии, высокую манёвренность, способность к сверхзвуковому полёту без форсажа и уникальные боевые возможности. Несмотря на ограниченное количество произведённых машин, F‑22 остаётся символом превосходства США в воздухе. «Радио 1» расскажет, как создавался этот самолёт, какими характеристиками обладает и в чём его отличие от российских аналогов



История создания истребителя F-22 Raptor

Работы над истребителем будущего начались в начале 1980-х годов, когда Пентагон инициировал программу Advanced Tactical Fighter (ATF). Целью было создание боевой машины, способной обеспечить господство в воздухе на десятилетия вперёд. В конкурсе участвовали две ведущие американские компании — Lockheed и Northrop, но выбор пал на прототип YF‑22. Он совершил первый полёт в 1990 году, а уже в 1997‑м в небо поднялся предсерийный образец F‑22.

Официально на вооружение ВВС США истребитель был принят в декабре 2005 года. Однако масштабных закупок не последовало: из-за высокой стоимости и смены военных приоритетов производство ограничили. Всего было выпущено 195 экземпляров, включая восемь прототипов. Последний F‑22 сошёл с конвейера в 2012 году.

Технические характеристики и возможности F-22 Raptor

F‑22 Raptor создавался с прицелом на абсолютное господство в воздухе. Самолёт способен развивать скорость свыше 2400 км/ч и выполнять полёт без форсажа на сверхзвуке — так называемый режим супер-крейсерской скорости. Его практический потолок 20 000 м, а дальность действия может достигать 3000 километров при использовании подвесных топливных баков.

Машина оснащена двумя турбореактивными двигателями с векторной тягой, что обеспечивает исключительную манёвренность. А благодаря инновационной радиолокационной системе с активной фазированной решёткой AN/APG-77 и встроенным комплексом радиоэлектронной борьбы, F‑22 способен засекать и поражать цели раньше, чем его заметит противник.

Чем вооружен американский истребитель

Вооружение F‑22 сконцентрировано во внутренних отсеках, что минимизирует радиолокационную заметность. В арсенал входят ракеты средней дальности AIM‑120 AMRAAM, ракеты ближнего боя AIM‑9 Sidewinder, а также корректируемые бомбы JDAM. Самолёт оснащён встроенной 20‑мм пушкой M61A2 Vulcan, позволяющей эффективно вести ближний бой.

Хотя F‑22 создавался в первую очередь как воздушный истребитель, он также способен выполнять функции ударной машины, нанося точечные удары по наземным целям.

F-22 Raptor (фото: istockphoto / gferdinandsen)

Конструкция: как выглядит «невидимка»

Одним из ключевых элементов конструкции F‑22 стало применение стелс-технологий. Фюзеляж выполнен из радиопоглощающих материалов и имеет угловатую форму, рассеивающую отражённые сигналы радаров. Все элементы — от крыльев до воздухозаборников — сконструированы с учётом минимизации радиолокационной заметности.

Дополнительный вклад в невидимость вносят внутренние отсеки для вооружения и плоские сопла двигателей, снижающие инфракрасную сигнатуру. Управление осуществляется через электронную систему «fly-by-wire», обеспечивающую высокую точность на всех скоростях.

Где и как применялся F‑22

Несмотря на свою исключительность, F‑22 нечасто участвовал в реальных боевых действиях. Дебют состоялся в 2014 году в Сирии: истребитель использовался для нанесения точечных ударов по позициям боевиков и для патрулирования воздушного пространства. Основное назначение Raptor — это защита воздушного пространства, перехват, сопровождение стратегических целей и работа в условиях полной радиоэлектронной борьбы. Он нередко используется в демонстрациях силы, особенно в зонах повышенной напряжённости, включая Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

Сколько всего существует истребителей F-22 Raptor

Сегодня на вооружении ВВС США находятся 187 боевых F‑22. Ещё несколько машин используются для испытаний и тренировок. Один истребитель был потерян в результате крушения. Из-за прекращения производства и высокой стоимости эксплуатации F‑22 считается ценным ресурсом, и американское командование применяет его крайне избирательно.

Российские аналоги: может ли кто‑то соперничать

Наиболее близким по уровню технологического развития к F‑22 является российский Су‑57. Он тоже относится к пятому поколению и обладает рядом схожих характеристик: малозаметностью, высокой манёвренностью, современным вооружением и интегрированной электроникой. Другие российские самолёты, такие как МиГ‑35 или МиГ‑31, также рассматриваются как конкуренты, но относятся к поколению 4++ и не могут полноценно соревноваться с F‑22 в технологиях малозаметности и многофункциональности.
Дайана Хусинова

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