Концерн «Калашников» отправил первую партию пулемётов РПЛ-20 в зону СВО

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Концерн «Калашников» отправил по госконтракту первую партию лёгких 5,45-мм ручных пулемётов с ленточным питанием РПЛ-20. Оружие изготовлено в расцветке «Мультикам», которая считается наиболее незаметной на различной местности.



Как написали в официальном Telegram-канале концерна, РПЛ-20 является современным российским лёгким ручным пулемётом с ленточным питанием, который был создан в конструкторско-технологическом центре концерна. В ходе командировок в зону СВО специалисты оборонно предприятия представили оружие военным.

Отмечается, что первая партия была составлена в адрес заказчика по госконтракту на 2025 год.

Также пресс-служба предпрятия подчеркнула, что сочетание нового оружия с экипировкой бойцов в том же оттенке создаёт высокий уровень незаметности в разных типах местности и большом диапазоне расстояний.

Анастасия Чинкова

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