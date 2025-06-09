Украинская армия ударила ракетами HIMARS по Курской области
Украинская армия ударила четырьмя ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру имени Д. Гранина в Рыльске Курской области, сообщил Телеграм-канал Mash.
По данным журналистов, один сотрудник центра скончался, еще трое пострадали.
Инцидент случился примерно в 11:00. В это время внутри находились работники. После прилета в музее Гранина, который является частью центра, начался пожар. Всех пострадавших при атаке ВСУ передали врачам.
Ранее сообщалось, что российские силовики пресекли контрабандный вывоз на Украину комплектующих к вертолётам Ми-8 и Ми-17, который пытались осуществить шестеро граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Отмечается, что противоправную деятельность международной группы лиц координировала подданая иностранного государства, находящаяся за рубежом.
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