Российские военные рассказали о запросе коллекторов из-за бойца ВСУ
Российские силовики фиксируют необычные обращения, связанные с Украиной. Особое внимание привлекают запросы от украинских взыскателей долгов, ищущих информацию о призванных в ВСУ должниках.
Как сообщает ТАСС, украинские коллекторы интересуются шансами на обмен пленных, чтобы оценить перспективы возврата долгов.
Также российские структуры получают запросы от дезертиров и их родственников, призывающих солдат ВСУ сдаваться в плен. Только за май зафиксировано более 3,5 тысяч подобных запросов.
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