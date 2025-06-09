Российские военные рассказали о запросе коллекторов из-за бойца ВСУ

Фото: iStock/Irina Piskova

Российские силовики фиксируют необычные обращения, связанные с Украиной. Особое внимание привлекают запросы от украинских взыскателей долгов, ищущих информацию о призванных в ВСУ должниках.



Как сообщает ТАСС, украинские коллекторы интересуются шансами на обмен пленных, чтобы оценить перспективы возврата долгов.

Также российские структуры получают запросы от дезертиров и их родственников, призывающих солдат ВСУ сдаваться в плен. Только за май зафиксировано более 3,5 тысяч подобных запросов.

Виктория Иванченко

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