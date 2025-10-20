«Флюгер перевернулся»: Политолог объяснил, как Трамп в переговорах с Зеленским поменял тактику
Политолог Ежов: Трамп ведет переговоры на многих уровнях
Отказ в поставках дальнобойных ракет, давление на Киев и заявления о гарантиях безопасности для Москвы — так эксперты оценивают итоги встречи Трампа и Зеленского.
Политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» заявил, что ключевым элементом в этой игре стали ракеты «Томагавк», которые так и не были переданы Украине.
«Зеленский до последнего верил в то, что ему удастся убедить Трампа дать ракеты "Томагавк" Киеву. Мне представляется, что у него было такое убеждение, однако результаты оказались неудовлетворительными», — сказал он.
По словам эксперта, вся риторика Трампа должна рассматриваться в информационном контексте, который по-разному преподносится в России, Европе и на Украине. Однако главным итогом встречи стала не разочарованная украинская делегация, а смена курса Белого дома.
«Встреча перебила информационную повестку, и флюгер снова перевернулся. Это демонстрация того, что Трамп не отказывается от диалога с Россией и ведет его на многих уровнях», — подчеркнул Ежов.
Он добавил, что именно разговор с Владимиром Путиным оказал ключевое влияние на позицию Трампа и финализировал «смену направления мысли» американского лидера, открыв дорогу к планируемой встрече в Будапеште.