«Флюгер перевернулся»: Политолог объяснил, как Трамп в переговорах с Зеленским поменял тактику

20 октября 2025, 15:46

Политолог Ежов: Трамп ведет переговоры на многих уровнях

Фото: Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Отказ в поставках дальнобойных ракет, давление на Киев и заявления о гарантиях безопасности для Москвы — так эксперты оценивают итоги встречи Трампа и Зеленского.





Политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» заявил, что ключевым элементом в этой игре стали ракеты «Томагавк», которые так и не были переданы Украине.



«Зеленский до последнего верил в то, что ему удастся убедить Трампа дать ракеты "Томагавк" Киеву. Мне представляется, что у него было такое убеждение, однако результаты оказались неудовлетворительными», — сказал он.

«Встреча перебила информационную повестку, и флюгер снова перевернулся. Это демонстрация того, что Трамп не отказывается от диалога с Россией и ведет его на многих уровнях», — подчеркнул Ежов.