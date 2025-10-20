В Кремле отреагировали на заявления об обмене территориями между Москвой и Киевом

20 октября 2025, 15:30

Песков прокомментировал заявления об обмене территориями между Москвой и Киевом

Фото: istockphoto/yulenochekk

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 20 октября прокомментировал сообщения о якобы возможном урегулировании конфликта на Украине путем обмена территориями.





Ранее, 19 октября, газета Financial Times сообщила, что на встрече в Белом доме 17 октября Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского согласиться на условия России — беседа, по данным издания, прошла в напряжённой обстановке.





«Всю информацию, что хотели дать об этом телефонном разговоре, дали. Больше сообщить нечего», — сказал Песков.

