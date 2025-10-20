В Кремле отреагировали на заявления об обмене территориями между Москвой и Киевом
Песков прокомментировал заявления об обмене территориями между Москвой и Киевом
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 20 октября прокомментировал сообщения о якобы возможном урегулировании конфликта на Украине путем обмена территориями.
Ранее, 19 октября, газета Financial Times сообщила, что на встрече в Белом доме 17 октября Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского согласиться на условия России — беседа, по данным издания, прошла в напряжённой обстановке.
«Всю информацию, что хотели дать об этом телефонном разговоре, дали. Больше сообщить нечего», — сказал Песков.Трамп, как указывает FT, заявил, что Киев проигрывает, призвал к немедленному заключению мира и предупредил, что в противном случае для главы киевского режима это может обернуться катастрофой. Американский президент также выразил надежду, что конфликт завершится без передачи Tomahawk.