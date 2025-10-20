Немецкий политолог объяснил, почему Шольц резко сменил тон в переговорах с Путиным

20 октября 2025, 12:11

Политолог Рар: Шольц больше не критикует Путина ради репутации дипломата

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц прекратил критику в адрес российского лидера Владимира Путина, стремясь сохранить репутацию успешного дипломата. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал немецкий политолог Александр Рар.





По его словам, для политиков ФРГ чрезвычайно важен их исторический образ, который они формируют через внешнюю политику. Аналогичное поведение, подчеркнул эксперт, характерно и для другого экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.





«Бывшие канцлеры ФРГ Ангела Меркель и Олаф Шольц хотят показать себя в качестве успешных дипломатов. Особенно Меркель. Она считает, что вела правильную политику в отношении к России, критикуя где надо Путина и поддерживая где только можно стратегическое сотрудничество. Все-таки бывшие канцлеры заботятся о своем месте в истории. Демонизировать и ругать Путина, как это делает Фридрих Мерц (действующий канцлер ФРГ – прим. ред.), не дипломатично. Это недостойно для канцлера такой важной страны, как Германия», – отметил Рар.