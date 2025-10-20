В Кремле ответили на решение Трампа по поставкам Tomahawk
Песков: Кремль ориентируется на заявления США о поставках Tomahawk
США не сообщали России о решении по поставкам Украине крылатых ракет Tomahawk. По этой теме не может быть официальных сообщений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, которые передает ТАСС, Кремль ориентируется на заявления официальных представителей США, включая президента Дональда Трампа.
«На этот счет каких-то официальных уведомлений не может быть. <…> Мы слышим и слушаем заявления на этот счет. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией», — так ответил на вопрос журналистов Песков.Ранее Трамп заявил, что не станет передавать все вооружение Украине. По его словам, в противном случае он подвергнет опасности США и навредит национальным интересам. Американский лидер также отметил, что Вашингтон сам нуждается в крылатых ракетах Tomahawk, которые запрашивает Киев.