В Кремле ответили на решение Трампа по поставкам Tomahawk

20 октября 2025, 13:18

Песков: Кремль ориентируется на заявления США о поставках Tomahawk

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

США не сообщали России о решении по поставкам Украине крылатых ракет Tomahawk. По этой теме не может быть официальных сообщений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





По его словам, которые передает ТАСС, Кремль ориентируется на заявления официальных представителей США, включая президента Дональда Трампа.

«На этот счет каких-то официальных уведомлений не может быть. <…> Мы слышим и слушаем заявления на этот счет. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией», — так ответил на вопрос журналистов Песков.