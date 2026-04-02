Искавший сына в зоне СВО россиянин столкнулся с проблемой

02 апреля 2026, 13:25

Искавший сына в зоне СВО забайкалец столкнулся с проблемой

Житель Забайкальского края отправился в зону специальной военной операции, чтобы найти сына, пропавшего после первого боя, однако столкнулся с трудностями при попытке расторгнуть контракт.





Как сообщает портал Chita.ru, 57-летний мужчина подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. Позже выяснилось, что его сын получил смертельное ранение, и его тело доставили в морг.



Супруга россиянина рассказала, что мужа не сразу направили на боевые действия — он служил в нескольких частях. На полигоне он простудился и попал в госпиталь с воспалением легких.





«Его признали ограниченно годным из-за нескольких болезней. У него уже давно нашли опухоль в кишечнике, было подозрение на рак. Он каждый год проходил медкомиссию и сдавал анализы. Также ему делали операцию на кишечнике — удаляли 40 сантиметров кишки», — прокомментировала жена.