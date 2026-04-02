Искавший сына в зоне СВО россиянин столкнулся с проблемой
Искавший сына в зоне СВО забайкалец столкнулся с проблемой
Житель Забайкальского края отправился в зону специальной военной операции, чтобы найти сына, пропавшего после первого боя, однако столкнулся с трудностями при попытке расторгнуть контракт.
Как сообщает портал Chita.ru, 57-летний мужчина подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. Позже выяснилось, что его сын получил смертельное ранение, и его тело доставили в морг.
Супруга россиянина рассказала, что мужа не сразу направили на боевые действия — он служил в нескольких частях. На полигоне он простудился и попал в госпиталь с воспалением легких.
«Его признали ограниченно годным из-за нескольких болезней. У него уже давно нашли опухоль в кишечнике, было подозрение на рак. Он каждый год проходил медкомиссию и сдавал анализы. Также ему делали операцию на кишечнике — удаляли 40 сантиметров кишки», — прокомментировала жена.
Несмотря на проблемы со здоровьем, мужчина собрал документы и вылетел в воинскую часть в Ростове, чтобы добиться увольнения. 31 марта он позвонил жене и сообщил, что его выводят на полигон, куда нельзя брать телефон.