FPV-дроны уничтожили роботизированную технику ВСУ, а истребители перехватили БПЛА в небе над ДНР: последние новости СВО на 20 ноября
Российские подразделения применили FPV-дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня для поражения объектов и скоплений украинских сил в Харьковской, Сумской и Запорожской областях, а также на Краснолиманском направлении. Среди уничтоженных целей, по данным Минобороны РФ, оказались укрепленные позиции, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками и ударные БПЛА противника. Подробности — в материале «Радио 1».
FPV-дроны уничтожили роботизированную технику в Харьковской области
Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» нанесли удары по позициям и личному составу ВСУ в Харьковской области. К выполнению задач привлекли расчеты FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» и «ПВХ-2» из состава 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса.
Во время воздушной разведки военнослужащие выявили позиции противника на линии боевого соприкосновения, а также обнаружили находившихся там украинских военнослужащих. Полученные координаты оперативно передали командованию. После этого оператор поднял в воздух беспилотник «ПВХ-2» и нанес удар по выявленной цели. В результате был уничтожен блиндаж, служивший укрытием для боевиков ВСУ.
Отдельное внимание расчеты уделяют наблюдению за логистическими маршрутами противника в ночное время. В ходе одного из таких мероприятий обнаружили роботизированный комплекс, предназначенный для доставки продовольствия, боеприпасов и других материальных средств к линии боевого соприкосновения.
После передачи координат цели оператор FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» точным попаданием уничтожил роботизированное средство доставки.
Благодаря круглосуточной работе подразделений беспилотных систем противник, как сообщается, теряет личный состав, опорные пункты, роботизированные комплексы, автомобильную технику и артиллерийские орудия. При поддержке операторов БПЛА штурмовые подразделения продолжают продвижение в рамках расширения буферной зоны безопасности в Харьковской области.
В Сумской области поразили склады и пункты управления БПЛА
Подразделения беспилотных систем 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» нанесли комплексные удары по силам и средствам ВСУ на Сумском направлении.
В ходе разведывательно-ударных мероприятий военнослужащие выявили и уничтожили несколько видов объектов противника. В их числе оказались пункты управления беспилотниками, опорные позиции, склады с боеприпасами, скопления живой силы и наземные робототехнические комплексы (НРТК).
Для выполнения задач применялись разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты различных типов. Координаты обнаруженных объектов поступали операторам в режиме реального времени от разведывательных подразделений и расчетов беспилотных систем.
Результаты работы подтвердили средствами объективного контроля: согласно сообщению Минобороны, все выявленные цели были полностью уничтожены.
Поражение ключевых элементов инфраструктуры и личного состава ВСУ, как отмечается, существенно ослабило боевые возможности противника на этом участке. Это также создало условия для дальнейшего продвижения российских подразделений в рамках расширения буферной зоны безопасности.
FPV-истребители перехватили ударные беспилотники ВСУ в небе над ДНР
На Краснолиманском направлении военнослужащие подразделений противодействия беспилотникам 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили воздушные цели противника.
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Речь идет об ударных БПЛА самолетного и коптерного типов, которые действовали в воздушном пространстве над Донецкой Народной Республикой. Их перехват позволил сорвать попытки ВСУ помешать продвижению штурмовых подразделений российской армии в западном направлении, в сторону Славянска.
Как сообщается, противник ежедневно пытается обнаруживать позиции российской артиллерии и пехоты, а также сбрасывать мины с воздуха. Для этого украинские военнослужащие активно используют разведывательные и ударные беспилотники, способные работать на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
Пресечением деятельности таких аппаратов занимаются расчеты FPV-истребителей. Для уничтожения воздушных целей операторы используют два способа: таранят вражеские беспилотники либо подрывают рядом с ними перехватчик непосредственно в воздухе.
На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, запечатлено, как расчеты FPV-истребителей обнаруживают вторгшиеся в воздушное пространство беспилотники ВСУ, преследуют их и уничтожают.
«Малка» разрушила укрепленные позиции ВСУ
На другом участке фронта расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка» 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» нанесли удары по укрепленным опорным пунктам противника.
Предварительно операторы беспилотников провели воздушную разведку и обнаружили сеть оборонительных сооружений. Она включала заглубленные укрытия, блиндажи и оборудованные огневые позиции. ВСУ использовали эти объекты для размещения личного состава и организации обороны, рассчитывая на защищенность инженерных конструкций от артиллерийских ударов.
Для поражения выявленных целей задействовали крупнокалиберную артиллерию. Расчеты «Малки» выполнили огневую задачу, применив 203-мм снаряды, мощность которых позволила разрушить заглубленные укрытия и другие оборонительные сооружения.
По данным Минобороны РФ, в результате артиллерийского воздействия опорные пункты были уничтожены вместе с находившимися внутри военнослужащими ВСУ.
Ликвидация укреплений лишила противника подготовленных площадок для размещения резервов и ведения огня. Это, как отмечается, должно способствовать дальнейшему продвижению подразделений группировки «Восток».
В Запорожской области FPV-дроны атаковали группы ВСУ
В Запорожской области операторы разведывательных беспилотников группировки войск «Восток» обнаружили перемещение нескольких групп украинских военнослужащих.
По имеющимся данным российского оборонного ведомства, противник пытался незаметно приблизиться к передовым позициям, используя особенности рельефа и лесополосы для маскировки. Часть выявленных военнослужащих направлялась к заранее подготовленным укрытиям, чтобы усилить оборону и провести инженерные работы по укреплению занимаемых рубежей.
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После обнаружения целей в дело вступили расчеты ударных БПЛА. По группам ВСУ нанесли серию ударов с применением FPV-дронов и сбросов с квадрокоптеров. Под огневое воздействие попали как военнослужащие, находившиеся в движении, так и те, кто уже успел занять оборудованные позиции.
В результате, согласно сообщению, была уничтожена живая сила противника. Кроме того, удалось сорвать попытки усиления передовых рубежей и проведения инженерных работ по укреплению оборонительных сооружений.
Действия операторов беспилотной авиации нарушили планы ВСУ по наращиванию сил на указанном участке Запорожской области.
«Град» ударил по скоплению из порядка 30 боевиков
Еще один удар по силам ВСУ в Запорожской области нанес расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск «Восток».
Скопление украинских военнослужащих и военной техники обнаружили в ходе воздушной разведки. По предварительным данным, в районе находились около 30 боевиков и до пяти единиц техники. Предполагалось, что выявленная группа могла использоваться для усиления передовых позиций и подготовки контратак.
Получив координаты, артиллерийский расчет выдвинулся в назначенный район, занял огневую позицию и выполнил залп реактивными снарядами по обнаруженной цели.
О выполнении задачи рассказал водитель боевой машины с позывным «Серебро». По его словам, главной целью было не допустить закрепления противника и формирования группы для последующих контратакующих действий.
«Задача была выехать и отработать по цели, по скоплению сил противника. По данным разведки, там находилось до пяти единиц техники, до 30 боевиков ВСУ. Приоритет – уничтожить противника, не дать ему закрепиться и подготовить контратакующих действия. Скопление техники и живой силы в таком количестве – это потенциальная наступательная группа. Ее нужно было нейтрализовать. Выдвинулись по маршруту, уточнили координаты. Цель была подавлена», — отметил военнослужащий.
В результате огневого поражения выявленное скопление сил ВСУ было уничтожено. Удар реактивной установки «Град» был направлен на срыв сосредоточения резервов противника и предотвращение их использования для проведения контратак в Запорожской области.