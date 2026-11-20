20 ноября 2026, 09:03

Фото: iStock/Mike-Hon

Российские подразделения применили FPV-дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня для поражения объектов и скоплений украинских сил в Харьковской, Сумской и Запорожской областях, а также на Краснолиманском направлении. Среди уничтоженных целей, по данным Минобороны РФ, оказались укрепленные позиции, склады боеприпасов, пункты управления беспилотниками и ударные БПЛА противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание FPV-дроны уничтожили роботизированную технику в Харьковской области В Сумской области поразили склады и пункты управления БПЛА FPV-истребители перехватили ударные беспилотники ВСУ в небе над ДНР «Малка» разрушила укрепленные позиции ВСУ В Запорожской области FPV-дроны атаковали группы ВСУ «Град» ударил по скоплению из порядка 30 боевиков

FPV-дроны уничтожили роботизированную технику в Харьковской области

Фото: iStock/Diy13



В Сумской области поразили склады и пункты управления БПЛА

FPV-истребители перехватили ударные беспилотники ВСУ в небе над ДНР

В Ростовской области за ночь уничтожили несколько украинских БПЛА

«Малка» разрушила укрепленные позиции ВСУ

Фото: iStock/MikeMareen

В Запорожской области FPV-дроны атаковали группы ВСУ

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«Град» ударил по скоплению из порядка 30 боевиков

Фото: iStock/bpawesome

«Задача была выехать и отработать по цели, по скоплению сил противника. По данным разведки, там находилось до пяти единиц техники, до 30 боевиков ВСУ. Приоритет – уничтожить противника, не дать ему закрепиться и подготовить контратакующих действия. Скопление техники и живой силы в таком количестве – это потенциальная наступательная группа. Ее нужно было нейтрализовать. Выдвинулись по маршруту, уточнили координаты. Цель была подавлена», — отметил военнослужащий.