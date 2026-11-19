19 ноября 2026, 17:59

Политолог Гришанов: Китай не стремится вмешиваться в конфликт РФ и Украины

Фото: iStock/Pridannikov

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретились на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Главными темами первых в истории переговоров в таком формате стали поддержание международного мира и стратегической стабильности, урегулирование конфликта на Украине и сокращение ядерных вооружений. Кроме того, лидеры трех государств обозначили перспективы сотрудничества в противодействии глобальным угрозам.





Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов в беседе с «Радио 1» заявил, что трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая открывает возможности для обсуждения ядерного нераспространения и урегулирования региональных кризисов, но о полноценном ядерном разоружении говорить пока рано.





«Одной из центральных тем встречи стало ядерное разоружение. Однако достичь реальных договорённостей в этом вопросе пока невозможно. Потому что арсенал Китая в разы меньше, чем у нас и у американцев. Также к этому диалогу не привлечены англичане и французы. Тут надо работать в формате пятёрки постоянных членов Совбеза, как минимум, есть ещё другие ядерные державы», — пояснил эксперт.

«Нам нужно взаимопонимание, для этого и ведется такая работа. При этом Китай не стремится активно вмешиваться в урегулирование украинского конфликта. Они пробовали себя в этом деле, убедились, что достичь быстрого прогресса не получается. Пока они наблюдают, но, разумеется, готовы оказать нам всю необходимую дипломатическую помощь, если это потребуется», — подчеркнул Гришанов.

