Ядерное разоружение и дипломатическая помощь: Россиянам рассказали, чего ждать от трёхстороннего диалога России, Китая и США
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретились на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Главными темами первых в истории переговоров в таком формате стали поддержание международного мира и стратегической стабильности, урегулирование конфликта на Украине и сокращение ядерных вооружений. Кроме того, лидеры трех государств обозначили перспективы сотрудничества в противодействии глобальным угрозам.
Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов в беседе с «Радио 1» заявил, что трёхсторонняя встреча лидеров России, США и Китая открывает возможности для обсуждения ядерного нераспространения и урегулирования региональных кризисов, но о полноценном ядерном разоружении говорить пока рано.
«Одной из центральных тем встречи стало ядерное разоружение. Однако достичь реальных договорённостей в этом вопросе пока невозможно. Потому что арсенал Китая в разы меньше, чем у нас и у американцев. Также к этому диалогу не привлечены англичане и французы. Тут надо работать в формате пятёрки постоянных членов Совбеза, как минимум, есть ещё другие ядерные державы», — пояснил эксперт.
По его мнению, приоритетом сегодня должно оставаться нераспространение ядерного оружия — это позволит избежать кризисов, подобных иранскому.
«Нам нужно взаимопонимание, для этого и ведется такая работа. При этом Китай не стремится активно вмешиваться в урегулирование украинского конфликта. Они пробовали себя в этом деле, убедились, что достичь быстрого прогресса не получается. Пока они наблюдают, но, разумеется, готовы оказать нам всю необходимую дипломатическую помощь, если это потребуется», — подчеркнул Гришанов.
Эксперт также указал, что помимо Украины и Тайваня в мире немало других очагов напряжённости — Судан, Ближний Восток, Йемен, Газа, Иран.