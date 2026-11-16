Комитет семей воинов Отечества напомнил об акции «4 года КСВО — 400 добрых дел»

16 ноября 2026, 16:30

Фото: istockphoto/fortton

С 16 по 22 ноября Комитет семей воинов Отечества (КСВО) проведет всероссийскую акцию «4 года КСВО — 400 добрых дел», приуроченную к четвертой годовщине создания организации. Юбилей КСВО отметит 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.





За четыре года работы организация объединила более 18 тысяч волонтеров во всех 89 субъектах РФ. Активисты занимаются социальной, правовой, психологической и гуманитарной поддержкой военнослужащих и их семей — за это время удалось помочь по 700 тысячам обращений.



В рамках юбилейной акции каждому региональному штабу предложено организовать четыре мероприятия по ключевым направлениям работы. Первое — правовая помощь: выездные юридические консультации для участников СВО и членов их семей с привлечением представителей профильных министерств, ведомств и специалистов по социальной и правовой поддержке. Второе — духовно-психологическая поддержка: тематические встречи, индивидуальные и групповые консультации с психологами и профильными специалистами, направленные на поддержку эмоционального благополучия военнослужащих и их близких. Третье — гуманитарные и партнерские инициативы: совместные мероприятия с общественными организациями и партнерами КСВО, адресная помощь семьям военнослужащих либо сбор и отправка гуманитарных грузов участникам СВО. Четвертое — культурно-массовые мероприятия: встречи и культурные события, приуроченные ко дню рождения КСВО, с участием семей военнослужащих, ветеранов, волонтеров, представителей органов власти и общественных организаций, а также подведение итогов деятельности региональных штабов.





«За четыре года работы мы достигли многого: 18 000 активистов, 89 штабов по всей стране и в Абхазии, 750 000 обработанных сообщений, 53 образовательных проекта для актива, 23 000 культурно-массовых мероприятий и 3000 встреч с молодёжью. И за каждой из этих цифр — человек. За 750 000 сообщений — семья, которой мы помогли. Боец, которого не бросили. Мать, которая дождалась ответа. Ребёнок, которому протянули руку. Мы не считаем обращения — мы считаем тех, кого не оставили в беде. И смело можем сказать: мы — сила на передовой нашего тыла, потому что за нами стоят люди, которым мы нужны», — заявила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.