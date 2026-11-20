В Ростовской области за ночь уничтожили несколько украинских БПЛА
Ночную атаку украинских дронов отразили в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что силы ПВО сбили БПЛА в городах Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах. Информация о пострадавших или разрушениях на земле не поступала.
«На Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет», — добавил Слюсарь.Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.