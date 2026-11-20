20 ноября 2026, 07:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночную атаку украинских дронов отразили в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.





Он уточнил, что силы ПВО сбили БПЛА в городах Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, а также в Неклиновском и Зимовниковском районах. Информация о пострадавших или разрушениях на земле не поступала.



«На Дону продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку беспилотных атак, а также размещение такой информации в сети Интернет», — добавил Слюсарь.