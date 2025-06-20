Галкин* уехал, Макаревич* молчит, а Моргенштерн* в бомбоубежище: как российские звезды реагируют на конфликт Израиля с Ираном

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам в Иране. В ответ Иран атаковал территорию Израиля. На фоне резкой эскалации конфликта общественное внимание приковано к звездам, покинувшим Россию и перебравшимся на постоянное место жительства в Израиль. «Радио 1» расскажет, как российские знаменитости, переехавшие туда, отреагировали на происходящее и где находятся сейчас.
Максим Галкин*: отдых на Сейшелах и молчание
В день атаки Максим Галкин* опубликовал в соцсетях фотографию в пляжных трусах. По данным СМИ, артист проводит время с детьми на Сейшельских островах. Его супруга Алла Пугачёва, предположительно находится на Кипре или в Юрмале. Семья уехала из Израиля ещё весной, после очередного витка палестино-израильского конфликта. Ни Галкин*, ни Пугачёва не прокомментировали удары по Ирану. Тем временем опубликованная фотография комика в трусах вызвала волну мемов и ироничных комментариев в интернете.
Семён Слепаков*: гастроли в Европе
Семён Слепаков* покинул Израиль незадолго до начала атак. Уже 11 июня у него прошёл концерт в Варшаве, 14 июня он выступил в Дюссельдорфе. До конца месяца у артиста запланированы гастроли ещё в четырёх городах. Стоимость билетов варьируется от €49 до €165. Гонорары за концерты и меньше, чем были в России, однако Слепаков* зато оказался в безопасности вдали от зоны конфликта.
Андрей Макаревич*: молчание о событиях
Андрей Макаревич* также пока никак не прокомментировал обострение ситуации. Последняя запись в его Telegram-канале — анонс музыкального вечера в Батуми, где он с супругой представляет авторское вино. Осенью у музыканта запланированы гастроли в США и Канаде. Однако, учитывая сложный характер артиста и его специфические требования, часть концертов может быть отменена.
Группа «Би-2»: концерт в Белграде и архивные публикации
Музыканты из группы «Би-2», один из солистов которой признан иноагентом, также предпочли не делать политических заявлений. 12 июня они опубликовали видео с концерта в Белграде, а 14-го — воспоминание о старом клипе. Прямых упоминаний о ситуации в Израиле, ракетных ударах и погибших в их социальных сетях не появлялось. В конце лета у коллектива запланированы гастроли по Европе с потенциальным доходом до €20 тысяч за концерт.
Анатолий Белый*: готовность к эвакуации
Актёр Анатолий Белый*, эмигрировавший в Израиль в 2022 году после начала СВО, ранее говорил о своей готовности в случае необходимости защищать страну. Однако, по его словам, он не имеет права на участие в боевых действиях, так как не служил в израильской армии и не прожил в стране положенного срока. После начала боевых действий Белый* сообщил, что собрал тревожный чемодан и находится в режиме ожидания.
Михаил Шац*: наблюдения изнутри
Юморист Михаил Шац* поделился с подписчиками наблюдениями: по его словам, в городах пустынно, кафе закрыты, но паники нет. Он отметил, что израильтяне обсуждают происходящее спокойно, говоря о геополитике и будущем детей.
Моргенштерн*: видео из бомбоубежища
Алишер Моргенштерн*, также находящийся в Израиле, 15 июня выложил видео из бомбоубежища. На кадрах слышны сирены и выстрелы, артист шутит и говорит в камеру: «Нормально». Несмотря на напряжённую обстановку, он сохраняет спокойствие.