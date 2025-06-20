Галкин* уехал, Макаревич* молчит, а Моргенштерн* в бомбоубежище: как российские звезды реагируют на конфликт Израиля с Ираном

20 июня 2025, 15:12

Максим Галкин* и Семен Слепаков*(фото: Instagram** / maxgalkinru и slepakovsemyon)

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам в Иране. В ответ Иран атаковал территорию Израиля. На фоне резкой эскалации конфликта общественное внимание приковано к звездам, покинувшим Россию и перебравшимся на постоянное место жительства в Израиль. «Радио 1» расскажет, как российские знаменитости, переехавшие туда, отреагировали на происходящее и где находятся сейчас.





Содержание Максим Галкин*: отдых на Сейшелах и молчание Семён Слепаков*: гастроли в Европе Андрей Макаревич*: молчание о событиях Группа «Би-2»: концерт в Белграде и архивные публикации Анатолий Белый*: готовность к эвакуации Михаил Шац*: наблюдения изнутри Моргенштерн*: видео из бомбоубежища

Максим Галкин*: отдых на Сейшелах и молчание

Максим Галкин* (фото: Instagram** / maxgalkinru)



Семён Слепаков*: гастроли в Европе

Семен Слепаков*(фото: Instagram** / slepakovsemyon)

Андрей Макаревич*: молчание о событиях

Андрей Макаревич* (фото: РИА Новости / Максим Блинов)



Группа «Би-2»: концерт в Белграде и архивные публикации

Группа «Би-2» (фото: Instagram** / b2band)



Анатолий Белый*: готовность к эвакуации

Анатолий Белый* (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)



Михаил Шац*: наблюдения изнутри

Михаил Шац* (фото: Instagram** / mikhailshats)



Моргенштерн*: видео из бомбоубежища