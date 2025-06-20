«Главный за ветродуй»: Бузова оголилась во время концерта

20 июня 2025, 11:56

Во время выступления у Ольги Бузовой задралось платье

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

На закрытом мероприятии для гостей Петербургского международного экономического форума в ресторане Bellevue «Гранд Отель Мойка 22» у приглашённой на выступление звезды Ольги Бузовой случилась оказия. Подробности сообщает Пятый канал.





Бузова появилась на сцене в откровенном золотом платье. Дерзкий образ дополняли чёрные чулки. Однако певица не ожидала, что технические специалисты включат воздушные пушки, из-за которых короткий подол её наряда взлетел вверх. Но конфуза удалось избежать, так как под платьем было черное боди. Стоит отметить, что певица была несколько смущена произошедшим, но выступление продолжила, ведя беседу с публикой.

«Вы хотели показать мою…? Кто главный за ветродуй? Я до сих пор не замужем, если что. Человек, который сегодня устанавливал ветродуй, обладает хорошим вкусом», — пошутила телеведущая .