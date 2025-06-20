«Главное — вернуться из туалета в кровать»: сын Алибасова о самочувствии отца

Бари Алибасов ( РИА Новости / Рамиль Ситдиков )

Бари Алибасов-младший прокомментировал сообщения об ухудшении здоровья отца. По его словам, сейчас основная задача продюсера — добраться из туалета в кровать.



Сын добавил, что в случае ухудшения состояния отца, его жена сразу сообщит об этом, пишет издание «Абзац». Сейчас 78-летний Алибасов занялся ресторанным бизнесом и открыл собственное кафе.

О возвращении к музыке речь не идет. Ранее сообщалось о его проблемах с сердцем.

Виктория Иванченко

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