Политолог Брутер: США хотят убрать Зеленского и надавить на РФ
В ходе визита в Киргизию президент России Владимир Путин вновь прокомментировал возможные мирные инициативы по Украине, отметив, что проектов договора нет, а подписывать что-либо с нынешним киевским режимом бессмысленно из-за его утраченной легитимности.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» заявил, что новый виток обсуждения мирного урегулирования на Украине, инициированный администрацией Трампа, может столкнуться с жесткой позицией Москвы.
«США пытаются оказать давление на российское руководство, чтобы заставить его пойти на серьезные шаги, в то время как ситуация на фронте развивается в пользу ВС РФ. Сегодняшние обыски у советника Зеленского Сергея Шефира — это типичная трамповская картинка, гангстерские методы тридцатых годов. И для Трампа это его естественная среда обитания, он по-другому просто не думает», — сказал он.
По словам эксперта, смысл этих действий — оказать давление на Москву. Брутер подчеркнул, что перед российским руководством встанет непростой выбор.
«Здесь вопрос того, насколько российское руководство считает возможным идти на очень серьезные уступки, либо отношения с американцами будут складываться и в дальнейшем достаточно проблемно, но при этом российская активность в зоне СВО будет возрастать и приносить определенные результаты. В целом, такой сценарий повысит шансы Российской Федерации на более успешное и приемлемое для нас завершение конфликта», — отметил политолог.
Таким образом, по мнению Владимира Брутера, любые мирные инициативы в ближайшее время упираются в готовность Запада учитывать интересы России, в то время как военная ситуация на фронте продолжает развиваться.