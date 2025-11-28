«Гангстерскими методами уберут Зеленского»: Политолог объяснил, как США хотят добиться от России уступок по Украине

28 ноября 2025, 13:20

Политолог Брутер: США хотят убрать Зеленского и надавить на РФ

Фото: iStock/vchal

В ходе визита в Киргизию президент России Владимир Путин вновь прокомментировал возможные мирные инициативы по Украине, отметив, что проектов договора нет, а подписывать что-либо с нынешним киевским режимом бессмысленно из-за его утраченной легитимности.





Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» заявил, что новый виток обсуждения мирного урегулирования на Украине, инициированный администрацией Трампа, может столкнуться с жесткой позицией Москвы.





«США пытаются оказать давление на российское руководство, чтобы заставить его пойти на серьезные шаги, в то время как ситуация на фронте развивается в пользу ВС РФ. Сегодняшние обыски у советника Зеленского Сергея Шефира — это типичная трамповская картинка, гангстерские методы тридцатых годов. И для Трампа это его естественная среда обитания, он по-другому просто не думает», — сказал он.

«Здесь вопрос того, насколько российское руководство считает возможным идти на очень серьезные уступки, либо отношения с американцами будут складываться и в дальнейшем достаточно проблемно, но при этом российская активность в зоне СВО будет возрастать и приносить определенные результаты. В целом, такой сценарий повысит шансы Российской Федерации на более успешное и приемлемое для нас завершение конфликта», — отметил политолог.