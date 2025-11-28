Песков: Россия получила от США новую версию мирного плана
Соединенные Штаты передали России основные параметры мирного плана, которые разработали в ходе переговоров между американской и украинской делегациями в Женеве.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Основные параметры были переданы — и на следующей неделе будет в Москве разговор», — сказал он.Ранее сообщалось, что план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине сократили с 28 до 19 пунктов в результате переговоров, состоявшихся 23 ноября в Женеве.