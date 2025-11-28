Депутат Марков связал обыски у Ермака с разногласиями вокруг мирного плана США

28 ноября 2025, 11:55

Фото: iStock/sandsun

Обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака могут быть связаны с дискуссией вокруг американского мирного плана по Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков.