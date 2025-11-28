Депутат Марков связал обыски у Ермака с разногласиями вокруг мирного плана США
Обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака могут быть связаны с дискуссией вокруг американского мирного плана по Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков.
В беседе с NEWS.ru Марков отметил, что США заинтересованы в том, чтобы их предложения обсуждались, тогда как в Киеве якобы звучат признаки несогласия. Он предполагает, что нынешние действия правоохранителей могут быть попыткой продемонстрировать влияние на украинские власти.
Экс-депутат также отметил, что политическая динамика вокруг Киева ускоряется и может привести к новым неожиданным решениям. Он подчеркнул, что Запад действует прагматично и исходит из стратегических интересов, а судьба отдельных политиков для него второстепенна.
