Трамп пообещал запретить миграцию в США определенной категории людей

Трамп пообещал навсегда остановить миграцию в США из стран третьего мира
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен остановить миграцию в США из стран третьего мира. Соответствующий пост появился в социальной сети Truth Social.



Трамп пообещал отменить действие всех разрешений на въезд, выданных при экс-президенте Джо Байдене. Отдельно он отметил, что планирует депортировать всех мигрантов, представляющих «угрозу безопасности или несовместимых с западной цивилизацией».

«Я навсегда остановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы дать системе США возможность полностью восстановиться», — написал хозяин Белого дома.
Новая политика также касается отмены федеральных льгот для неграждан и высылки иностранцев, не являющихся «чистом активом» для Соединенных Штатов или «неспособных любить» эту страну.
