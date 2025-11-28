Трамп пообещал запретить миграцию в США определенной категории людей

28 ноября 2025, 09:54

Трамп пообещал навсегда остановить миграцию в США из стран третьего мира

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен остановить миграцию в США из стран третьего мира. Соответствующий пост появился в социальной сети Truth Social.





Трамп пообещал отменить действие всех разрешений на въезд, выданных при экс-президенте Джо Байдене. Отдельно он отметил, что планирует депортировать всех мигрантов, представляющих «угрозу безопасности или несовместимых с западной цивилизацией».

«Я навсегда остановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы дать системе США возможность полностью восстановиться», — написал хозяин Белого дома.