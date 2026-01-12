«Гегемония и двойные стандарты»: Политолог объяснил, почему РФ не стоит разрывать диалог с США

12 января 2026, 12:36

Политолог Ежов: разрыв диалога с США можно считать контрпродуктивным для России

Фото: iStock/PromesaArtStudio

Захват венесуэльского судна и давление на Каракас со стороны Вашингтона вновь поставили вопрос о двойных стандартах в международных отношениях. Продолжающаяся неопределенность на украинском направлении создает сложный фон для любых переговоров между Москвой и Вашингтоном. Можно ли в таких условиях договариваться с США о чем-либо?





Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» заявил, что, несмотря на все обстоятельства, Москве необходимо продолжать диалог с американской стороной для достижения своих стратегических целей.





«Соединенные Штаты Америки до сих пор считают себя гегемоном. Они уверены в своей безнаказанности и будут полагать, что могут делать все то, что другим делать нельзя», — заявил он.

«Против США очень много оснований вводить санкции. Никто этого не делает, потому что это система двойных стандартов в ее гипервоплощении. Но разрыв диалога с США можно считать контрпродуктивным для России. От этого будет больше минусов, чем плюсов», — констатировал политолог.