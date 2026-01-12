В Европе отреагировали на слова Трампа о российских кораблях у Гренландии
FT: В Европе опровергли слова Трампа о кораблях РФ и КНР вблизи Гренландии
Страны Северной Европы опровергли слова президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские корабли находятся вблизи Гренландии. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.
Один из собеседников издания заявил, что знаком с данными разведки НАТО, и в них нет сообщений о таких судах в этом районе.
«Просто неправда, что там находятся китайцы и русские. Я видел разведывательные данные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», — сказал он.Другой дипломат также подтвердил, что представление о том, что воды Гренландии «кишат» российскими и китайскими кораблями и подводными лодками, не соответствует действительности.
«Да, они находятся в Арктике, но на российской стороне», — пояснил он.Ранее американский лидер оценил обороноспособность Гренландии и рассказал о других геополитических игроках, заинтересованных в установлении контроля над островом.