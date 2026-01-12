В Европе отреагировали на слова Трампа о российских кораблях у Гренландии

12 января 2026, 08:37

FT: В Европе опровергли слова Трампа о кораблях РФ и КНР вблизи Гренландии

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Страны Северной Европы опровергли слова президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские корабли находятся вблизи Гренландии. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.





Один из собеседников издания заявил, что знаком с данными разведки НАТО, и в них нет сообщений о таких судах в этом районе.

«Просто неправда, что там находятся китайцы и русские. Я видел разведывательные данные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», — сказал он.

«Да, они находятся в Арктике, но на российской стороне», — пояснил он.