Трамп подал сигнал Путину, пишут СМИ
Захват нефтяного танкера Marinera стал сигналом президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на американских чиновников.
Собеседники издания считают, что задержание судна, шедшего под российским флагом, должно было подтолкнуть Москву ускорить процесс урегулирования конфликта на Украине. Источник из окружения Трампа заявил, что американский президент действует по принципу «кнута и пряника», но, по его мнению, «пряники у него уже закончились».
7 января Европейское командование ВС США сообщило о задержании танкера Marinera в Северной Атлантике. Позже выяснилось, что из 28 членов экипажа россиянами были только двое. После обращения МИД России Трамп распорядился их освободить.
