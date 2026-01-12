Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

12 января 2026, 08:18

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В урегулировании конфликта на Украине есть прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета 12 января.





По его словам, которые приводит ТАСС, он «хочет спасти жизни» и «все, что он может — это остановить этот конфликт». Американский лидер выразил мнение, что движение в этом направлении есть.

