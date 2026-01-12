Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
В урегулировании конфликта на Украине есть прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета 12 января.
По его словам, которые приводит ТАСС, он «хочет спасти жизни» и «все, что он может — это остановить этот конфликт». Американский лидер выразил мнение, что движение в этом направлении есть.
«Я хочу спасти жизни. Все, что я могу — это остановить этот конфликт. И я считаю, что мы добиваемся прогресса на этом направлении», — сказал он.Ранее сообщалось, что захват нефтяного танкера Marinera стал сигналом Трампа президенту России Владимиру Путину. Задержание судна, шедшего под флагом РФ, должно было подтолкнуть Москву ускорить процесс урегулирования конфликта на Украине.