Гибель мирного жителя в Алёшках, тяжелые бои в Шахово, пожары в Краснодарском крае: последние новости СВО на 2 сентября
2 сентября 2025 года российские войска продолжают удерживать инициативу, наносят удары по инфраструктуре ВСУ и закрепляются на стратегически важных направлениях. Подробнее о ситуации в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: удары по позициям ВСУРоссийские силы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на острове Корабел и нанесли серию точечных ударов по противнику. За сутки украинская сторона 56 раз обстреляла левобережье Херсонской области. В Алёшках погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Пострадавшие зафиксированы также в Голой Пристани и Великих Копанях.
Несмотря на интенсивные атаки, ВС РФ удерживают позиции и снижают угрозы для гражданского населения.
Запорожское направление: ожесточённые бои под ОреховомВ районе Степногорска и Приморского сохраняются бои высокой интенсивности. Под Ореховом фиксируется позиционное противостояние — обе стороны укрепляют свои рубежи. Российские войска используют манёвренную тактику, постепенно вытесняя ВСУ из ключевых точек и удерживая контроль над стратегическими высотами.
Угледарское направление: локальные успехиНа линии соприкосновения идут позиционные бои. Тактические успехи достигнуты в районах Темировки и Малиевки. Артиллерия и беспилотники активно подавляют попытки противника закрепиться на новых позициях.
Покровское направление: продвижение вглубь городаВ районе Троянды продолжаются тяжёлые бои. Севернее Леонтовичей российские войска ведут бои в черте Покровска — вдоль улицы Шевченко в сторону железнодорожного вокзала, имеющего ключевое стратегическое значение. Тактические успехи зафиксированы под Чунишино. На восточном фланге ВСУ удерживают позиции в южной части Новоэкономического, но российские силы продолжают сужать кольцо. В районе Мирнограда линия фронта остаётся стабильной.
Северское направление: активизация контратак ВСУУкраинские войска предприняли контратаки в районе Серебрянки, однако российская авиация и артиллерия нанесли удары по пунктам управления и узлам связи в Северске. В Кременских лесах зафиксировано расширение зоны контроля ВС РФ.
Краснолиманское направление: продвижение и удары по энергетикеПод Шандриголово российские войска продвинулись южнее, ведутся бои у Дерилово. Дорога между населёнными пунктами находится под огневым контролем. В Заречном штурмовые группы расширяют зону присутствия. 1 сентября FPV-дроны атаковали распределительную подстанцию в Красном Лимане, что вызвало серьёзные перебои с электроэнергией.
Купянское направление: контроль над дорогой на ЧугуевВ районе Радьковки российские силы вышли к дороге на Чугуев, фактически установив над ней контроль. В Купянске идут бои в северо-западных кварталах, что создаёт предпосылки для дальнейшего наступления.
Харьковское направление: удары по снабжению ВСУПозиционные бои продолжаются в южной части Волчанска и у Синельниково. В районе Липцев российские войска атакуют пути снабжения ВСУ в Слатино и Казачьей Лопани. Под Амбарным сохраняется высокая интенсивность боёв, линия фронта без изменений.
Сумское направление: бои за ЮнаковкуРоссийские войска добились тактических успехов в районе Юнаковки. Противник предпринял контратаку у Андреевки, но без значительных результатов. Реактивная артиллерия ВС РФ активно работает по позициям ВСУ.
Константиновское направление: бои за логистические узлыПод Полтавкой и в Шахово идут тяжёлые бои. Русин Яр практически зачищен, штурмовые группы закрепились севернее села. В районах Нелеповки, Александро-Шультино и Предтечино ВСУ предпринимают контратаки, большинство из которых было отражено.
Авиация и артиллерия наносят точечные удары по складам боеприпасов и инфраструктуре в Константиновке, что осложняет снабжение украинских войск.