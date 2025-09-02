Достижения.рф

Гибель мирного жителя в Алёшках, тяжелые бои в Шахово, пожары в Краснодарском крае: последние новости СВО на 2 сентября

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

2 сентября 2025 года российские войска продолжают удерживать инициативу, наносят удары по инфраструктуре ВСУ и закрепляются на стратегически важных направлениях. Подробнее о ситуации в зоне специальной военной операции расскажет «Радио 1».



Херсонское направление: удары по позициям ВСУ

Российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на острове Корабел и нанесли серию точечных ударов по противнику. За сутки украинская сторона 56 раз обстреляла левобережье Херсонской области. В Алёшках погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Пострадавшие зафиксированы также в Голой Пристани и Великих Копанях.

Несмотря на интенсивные атаки, ВС РФ удерживают позиции и снижают угрозы для гражданского населения.

Запорожское направление: ожесточённые бои под Ореховом

В районе Степногорска и Приморского сохраняются бои высокой интенсивности. Под Ореховом фиксируется позиционное противостояние — обе стороны укрепляют свои рубежи. Российские войска используют манёвренную тактику, постепенно вытесняя ВСУ из ключевых точек и удерживая контроль над стратегическими высотами.

Угледарское направление: локальные успехи

На линии соприкосновения идут позиционные бои. Тактические успехи достигнуты в районах Темировки и Малиевки. Артиллерия и беспилотники активно подавляют попытки противника закрепиться на новых позициях.

Покровское направление: продвижение вглубь города

В районе Троянды продолжаются тяжёлые бои. Севернее Леонтовичей российские войска ведут бои в черте Покровска — вдоль улицы Шевченко в сторону железнодорожного вокзала, имеющего ключевое стратегическое значение. Тактические успехи зафиксированы под Чунишино. На восточном фланге ВСУ удерживают позиции в южной части Новоэкономического, но российские силы продолжают сужать кольцо. В районе Мирнограда линия фронта остаётся стабильной.

Северское направление: активизация контратак ВСУ

Украинские войска предприняли контратаки в районе Серебрянки, однако российская авиация и артиллерия нанесли удары по пунктам управления и узлам связи в Северске. В Кременских лесах зафиксировано расширение зоны контроля ВС РФ.

Краснолиманское направление: продвижение и удары по энергетике

Под Шандриголово российские войска продвинулись южнее, ведутся бои у Дерилово. Дорога между населёнными пунктами находится под огневым контролем. В Заречном штурмовые группы расширяют зону присутствия. 1 сентября FPV-дроны атаковали распределительную подстанцию в Красном Лимане, что вызвало серьёзные перебои с электроэнергией.

Купянское направление: контроль над дорогой на Чугуев

В районе Радьковки российские силы вышли к дороге на Чугуев, фактически установив над ней контроль. В Купянске идут бои в северо-западных кварталах, что создаёт предпосылки для дальнейшего наступления.

Харьковское направление: удары по снабжению ВСУ

Позиционные бои продолжаются в южной части Волчанска и у Синельниково. В районе Липцев российские войска атакуют пути снабжения ВСУ в Слатино и Казачьей Лопани. Под Амбарным сохраняется высокая интенсивность боёв, линия фронта без изменений.

Сумское направление: бои за Юнаковку

Российские войска добились тактических успехов в районе Юнаковки. Противник предпринял контратаку у Андреевки, но без значительных результатов. Реактивная артиллерия ВС РФ активно работает по позициям ВСУ.

Константиновское направление: бои за логистические узлы

Под Полтавкой и в Шахово идут тяжёлые бои. Русин Яр практически зачищен, штурмовые группы закрепились севернее села. В районах Нелеповки, Александро-Шультино и Предтечино ВСУ предпринимают контратаки, большинство из которых было отражено.

Авиация и артиллерия наносят точечные удары по складам боеприпасов и инфраструктуре в Константиновке, что осложняет снабжение украинских войск.

Взаимные обстрелы: удары дронов и работа ПВО

За минувшие сутки силы ПВО РФ уничтожили более 50 украинских беспилотников над акваторией Чёрного и Азовского морей, а также над шестью регионами России. В Краснодарском крае в результате атаки дронов загорелась трансформаторная подстанция, в ряде регионов зафиксированы раненые среди мирного населения. Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по объектам ВСУ в шести областях Украины. В районе Киева уничтожена пусковая установка ЗРК Patriot, что стало серьёзным ударом по системе ПВО противника.
Дайана Хусинова

