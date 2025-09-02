Пленный солдат ВСУ Банников пошёл в магазин, чтобы похмелиться, и попал в ТЦК
Военнопленный украинских вооруженных сил Алексей Банников поделился подробностями своего задержания, которое произошло во время похода в магазин. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, он и его друг направлялись за покупками, чтобы «похмелиться», когда их остановили сотрудники полиции и работник территориального центра комплектования (ТЦК), аналогичного российским военкоматам.
«Мы не успели дойти до магазина, как к нам подошли два полицейских и один сотрудник ТЦК. Мой друг был отпущен после проверки по базе данных, а у меня не оказалось документов. Меня посадили в машину и отвезли в военкомат», — рассказал Банников.
Он также отметил, что обращение с бойцами ВСУ было крайне жестоким. В итоге военнослужащие оказались в окружении российских сил и сдались в плен.
Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.