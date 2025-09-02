Пленный солдат ВСУ Банников пошёл в магазин, чтобы похмелиться, и попал в ТЦК

02 сентября 2025, 10:23

Фото: iStock/Prostock-Studio

Военнопленный украинских вооруженных сил Алексей Банников поделился подробностями своего задержания, которое произошло во время похода в магазин. Об этом пишет РИА Новости.





По его словам, он и его друг направлялись за покупками, чтобы «похмелиться», когда их остановили сотрудники полиции и работник территориального центра комплектования (ТЦК), аналогичного российским военкоматам.





«Мы не успели дойти до магазина, как к нам подошли два полицейских и один сотрудник ТЦК. Мой друг был отпущен после проверки по базе данных, а у меня не оказалось документов. Меня посадили в машину и отвезли в военкомат», — рассказал Банников.