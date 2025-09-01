Российские дроноводы удаленно пленили женщину-военнослужащую ВСУ
Российские операторы беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции удаленно взяли в плен женщину-военнослужащую Вооруженных сил Украины, сопровождая ее до позиций российских войск с помощью дрона после ее согласия сдаться.
Специалисты по работе с БПЛА применяют тактику разбрасывания листовок с призывами к сдаче, после чего с помощью дронов сопровождают военнослужащих ВСУ, сложивших оружие, до позиций российских войск. Об этом рассказал оператор БПЛА телеканалу «Звезда».
В одном из таких случаев им удалось взять в плен женщину-военнослужащую ВСУ.
«Мы летали и заметили — женщина из ВСУ. Подлетели ниже и начали ее сопровождать. Она помахала, поняла, что мы ее видим, мы продолжили ее вести. Пехота ее перехватила, довела до определенной точки, и дальше ее отправили в тыл», — рассказал оператор БПЛА Денис.
Однако такие успешные случаи происходят не всегда. Как отметили дроноводы, ранее был инцидент, когда военнослужащий ВСУ из Красноармейска согласился сдаться и начал движение к российским позициям, но был ликвидирован своими же сослуживцами с помощью FPV-дрона.
Ранее сообщалось о внедрении технологии одновременного управления двумя беспилотниками «Бумеранг-10» с использованием искусственного интеллекта, что позволяет переключать управление между БПЛА в ходе полета.