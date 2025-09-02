Российские подростки готовили теракт по указанию украинских спецслужб
ФСБ предотвратила теракт на объекте ОПК в Ижевске, который готовили подростки
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте ОПК в Ижевске, который готовили подростки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ведомства и официального представителя СК России Светлану Петренко.
По версии следствия, в июле этого года школьники 15, 16 и 17 лет в поисках быстрого заработка вышли на представителя украинских спецслужб. По его указанию двое несовершеннолетних получили СВУ большой мощности и хранили его в квартире одного из них. В результате фигурантов задержали при закладке взрывного устройства возле проходной предприятия. Им предъявили обвинение по статье о покушении на террористический акт.
«По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Петренко.В ходе опроса выяснилось, что подростки также размещали на зданиях города листовки с призывами к прекращению СВО на Украине. За это им обещали денежное вознаграждение.