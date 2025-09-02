Российские подростки готовили теракт по указанию украинских спецслужб

02 сентября 2025, 10:27

ФСБ предотвратила теракт на объекте ОПК в Ижевске, который готовили подростки

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте ОПК в Ижевске, который готовили подростки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ведомства и официального представителя СК России Светлану Петренко.





По версии следствия, в июле этого года школьники 15, 16 и 17 лет в поисках быстрого заработка вышли на представителя украинских спецслужб. По его указанию двое несовершеннолетних получили СВУ большой мощности и хранили его в квартире одного из них. В результате фигурантов задержали при закладке взрывного устройства возле проходной предприятия. Им предъявили обвинение по статье о покушении на террористический акт.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Петренко.