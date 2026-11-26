«Главный мужчина в жизни»: как Борис Гребенщиков* разрушил семью Любови Толкалиной с Егором Кончаловским и что он сказал про россиян?
Борис Борисович Гребенщиков* — советский, российский и британский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист, радиоведущий, писатель и переводчик. Он основал рок-группу «Аквариум», стал её бессменным лидером и единственным постоянным участником. Гребенщикова* считают одним из основоположников русскоязычной рок-музыки. После начала специальной военной операции музыкант выступил с критикой политики российских властей и военного конфликта на Украине. В июне 2023 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр иностранных агентов. 27 ноября Гребенщикову* исполняется 73 года. О его биографии, музыкальной карьере и нынешней жизни за рубежом — в материале «Радио 1».
Биография Бориса Гребенщикова*: детство и юностьБорис Гребенщиков* родился 27 ноября 1953 года в Ленинграде. Его отец, Борис Гребенщиков, работал инженером, а мать, Людмила Гребенщикова, занимала должность юрисконсульта в Ленинградском доме моделей.
Будущий музыкант учился в физико-математической школе. После её окончания поступил в Ленинградский государственный университет на факультет прикладной математики. Именно в студенческие годы Гребенщиков* решил создать собственную музыкальную группу, которая впоследствии получила название «Аквариум».
Первым соратником Бориса* стал школьный приятель Анатолий Гуницкий. Из-за внешнего сходства с Джорджем Харрисоном друзья прозвали его Джорджем Гуницким. Вместе молодые люди проводили много времени за творческими поисками и репетициями в университетском актовом зале.
По словам очевидцев, оба приятеля обладали поэтическим талантом и получали огромное удовольствие от сочинения стихов, мелодий и исполнения собственных песен. Поначалу Борис* и Анатолий писали музыку преимущественно на английском языке. Однако вскоре приняли принципиальное решение: исполнять композиции на родном языке.
Группа «Аквариум»: первые альбомы и становление Бориса Гребенщикова*В 1974 году «Аквариум» выпустил свой первый альбом «Искушение святого Аквариума». Пластинку распространяли самиздатом, а позднее музыкальные критики назвали её одной из первых попыток создать концептуальную музыку в Советском Союзе.
Примерно в это же время к коллективу присоединились Михаил Файнштейн и Андрей (Дюша) Романов. Вместе с Гребенщиковым* они расширили творческие интересы и организовали театральный кружок на факультете. Файнштейн писал абсурдистские пьесы, а Борис* и Романов с удовольствием участвовали в постановках.
Однако увлечение театром постепенно отодвинуло музыку на второй план. Участники настолько погрузились в драматургию, что почти перестали заниматься репетициями. В результате товарищи покинули коллектив. Одновременно университет запретил музыкантам репетировать в своих помещениях, а самому Гребенщикову* пригрозили отчислением.
В какой-то момент Борис* остался единственным участником «Аквариума». Но распад первоначального состава не заставил его отказаться от музыкальных планов. Постепенно судьба свела его с исполнителями, которые оставались рядом с ним следующие 15 лет. Одним из первых к коллективу присоединился виолончелист Всеволод Гаккель.
В этот период Гребенщиков* написал несколько песен, которые впоследствии стали настоящими хитами и надолго вошли в концертный репертуар группы. Однако найти место для репетиций и записи было непросто: официальные учреждения не поддерживали деятельность «Аквариума».
Несмотря на трудности, в 1976 году музыканты выпустили альбом «С той стороны зеркального стекла». Спустя два года Борис* вместе с Майком Науменко записал на открытом воздухе пластинку «Все — братья-сестры».
Ситуация начала меняться в 1981 году, когда Гребенщиков* наладил сотрудничество с легендарной студией Андрея Тропилло. Там группа записала такие альбомы, как «День серебра» и «Дети декабря».
При этом музыкальная деятельность по-прежнему сопровождалась серьёзными проблемами. После выступления на рок-фестивале в Тбилиси в 1980 году Бориса* исключили из комсомола, уволили с должности младшего научного сотрудника и официально запретили ему выступать.
Чтобы не оставаться без работы и средств к существованию, Гребенщиков* устроился дворником. Концерты «Аквариума» в тот период проходили преимущественно в формате квартирников. Музыканты собирались со слушателями в частных квартирах и исполняли песни под гитару, стараясь не привлекать внимания соседей и правоохранительных органов.
В 1981 году Борис* вошёл в состав Ленинградского рок-клуба. К тому времени он уже пользовался авторитетом среди музыкантов города. Гребенщиков* обратил внимание на Виктора Цоя и помог ему с записью и продвижением первого альбома группы «Кино». Благодаря поддержке Гребенщикова* песни молодого коллектива получили возможность выйти за пределы узкого музыкального круга.
В 1986 году «Аквариум» выпустил альбом «Десять стрел», который музыканты посвятили погибшему скрипачу Александру Куссулю. В пластинку вошла композиция «Город золотой», известная своими библейскими образами и отсылками к Ветхому Завету. Позднее мотивы с образами архангелов появились и в песне «Орёл, Телец и Лев». Авторство текста и музыки «Города золотого» до сих пор вызывает споры, однако известно, что композицию создали не участники «Аквариума».
Международная карьера Бориса Гребенщикова* и распад «Аквариума»В 1989 году Борис Гребенщиков* выпустил за рубежом сразу два англоязычных альбома — Radio Silence и Radio London. Работа над пластинками помогла ему познакомиться с известными западными исполнителями. Среди них были Дэвид Боуи, Игги Поп, Дебби Харри и Джоанна Стингрей, которая активно знакомила зарубежную аудиторию с советской рок-музыкой.
Во время промотура музыкант выступил в американском телешоу Дэвида Леттермана. Там он позволил себе довольно дерзкий ответ ведущему. Позднее Гребенщиков* предполагал, что этот эпизод отчасти закрыл ему дорогу к дальнейшей карьере на западной сцене.
В 1990 году «Аквариум» прекратил существование. После распада группы Борис* собрал новый коллектив «БГ*-Бэнд» и выпустил «Русский альбом». Однако уже в 1993 году музыкант вернулся к прежнему проекту и возродил «Аквариум».
Поклонники по-разному оценивают творчество Гребенщикова*. Одни считают его сольные работы и музыку «Аквариума» единым художественным целым, несмотря на периодические распады коллектива. Другие, напротив, отмечают существенные различия между сольными композициями Бориса* и альбомами группы.
В годы перестройки музыкант постепенно вышел из андеграунда и начал выступать на крупных концертных площадках. Музыка «Аквариума» стала сложнее и разнообразнее. На мировоззрение и творчество Гребенщикова* заметно повлияли буддизм, обучение у ламы Оле Нидала и поездки в индийский ашрам духовного учителя Саи Бабы.
С конца 1990-х годов он начал регулярно получать престижные музыкальные награды. Среди его государственных отличий — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В 2006 году Гребенщиков* познакомился с духовным наставником Шри Чинмоем. Тот дал музыканту новое имя — Пурушоттама. При поддержке наставника артист выступил в знаменитом лондонском Королевском Альберт-холле, а также дал сольный концерт в штаб-квартире ООН.
В 2008 году появились сообщения о возможном окончательном прекращении деятельности «Аквариума». Однако слухи оказались ошибочными. Группа продолжила работу, вновь обновила состав и получила название Aquarium International. Одним из новых участников стал ирландский флейтист Брайан Финнеган.
Сольные альбомы и последние музыкальные работы Бориса Гребенщикова*В 2018 году Борис Гребенщиков* представил очередной сольный альбом «Время N». Пластинка отличалась более жёстким звучанием и содержала ненормативную лексику. В январе 2020 года музыкант выпустил клип на песню «Пошёл вон, Вавилон». В записи композиции участвовал петербургский хор мальчиков. За первые три дня видео набрало около 600 тысяч просмотров.
В том же году Гребенщиков* представил третий сольный альбом «Знак огня». Также поклонники услышали новую пластинку «Аквариума» под названием «Тор». В мае 2021 года группа выступила с новым материалом в спортивном комплексе «Олимпийский». Концерт прошёл при полном зале. В тот же день в интернете появилась запись онлайн-выступления Бориса* из Киева, которое он посвятил поддержке евреев на фоне израильско-палестинского конфликта.
Позднее состоялась премьера альбома «Дань». В него вошли кавер-версии песен друзей и коллег Гребенщикова*, среди которых были Виктор Цой и Пётр Мамонов. В феврале 2022 года музыкант выступил в одном из петербургских клубов на концерте, приуроченном ко Дню защитника Отечества. После этого он уехал в Великобританию.
Борис Гребенщиков*: фильмы, театр и работа на телевиденииПомимо музыки, Борис Гребенщиков* на протяжении многих лет пробовал себя в кино и театре. С 1981 года он участвовал в театральных постановках и снимался в фильмах.
Как правило, музыканту доставались небольшие эпизодические роли. В частности, он появился в документальной картине «Рок». Однако в пародийном сюрреалистическом фильме «Два капитана — 2» Гребенщиков* сыграл одну из главных ролей и оказался в центре действия.
В 2013 году, к юбилею Бориса Борисовича*, в Санкт-Петербургском варьете представили мюзикл «Музыка серебряных спиц». Постановку создали на основе песен Гребенщикова* и группы «Аквариум». В интервью музыкант признался, что сама идея показалась ему интересной. Он также отметил, что не возражает против использования своих композиций в спектакле.
На телевидение Борис* попал благодаря музыканту и композитору Сергею Курёхину. С его помощью Гребенщиков* появился в программе «Весёлые ребята». Позднее «Аквариум» выступил в музыкальном шоу «Музыкальный ринг».
Отдельное место в карьере Гребенщикова* заняла радиожурналистика. С 2005 по 2022 год он вёл авторскую программу «Аэростат» на «Радио России». В эфире музыкант рассказывал о мировой музыкальной культуре, знакомил слушателей с разными исполнителями и делился собственными музыкальными открытиями.
В 2025 году программа продолжила выходить на лондонском русскоязычном радио «Матрешка». Кроме того, творчеству самого Бориса* посвящена передача «Радости скупые телеграммы», в которой ведущие разбирают содержание и смыслы его песен.
Борис Гребенщиков* про СВО и где живет сейчасБорис Гребенщиков* давно владел домом в Лондоне, однако окончательно перебрался в Великобританию после начала специальной военной операции. Музыкант выступил с критикой действий российских властей и конфликта на Украине.
В 2023 году Гребенщиков* резко высказался о части российского общества, назвав россиян «психически больными фашистами». Он также прокомментировал возможность возвращения на родину. По словам музыканта, приезд в Россию может оказаться опасным, а сама страна находится в печальном и трагическом положении.
В июне 2023 года Министерство юстиции России включило Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов. В ведомстве объяснили своё решение его публичными высказываниями, зарубежной концертной деятельностью и поддержкой Украины.
В Минюсте заявили, что музыкант «осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине, выступал против специальной военной операции на Украине, получал поддержку от иностранных источников».
Отдельное внимание привлекли сообщения о возможном переводе в размере 12 миллионов евро. Борис Гребенщиков* опроверг информацию о получении такой суммы и заявил, что не располагает такими деньгами. В июне 2023 года суд также оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.
Личная жизнь Бориса Гребенщикова*Музыкант всегда старался не посвящать публику в подробности личной жизни, однако важные перемены в ней все равно становились известны общественности. В 1976 году Борис Борисович* женился на Наталье Козловской. Спустя четыре года супруги развелись. В этом браке родилась дочь Алиса Гребенщикова — ныне востребованная российская актриса и телеведущая. В 2008 году она подарила отцу внука Алексея.
В 1980 году музыкант женился во второй раз. Его избранницей стала художница Людмила Шурыгина, которая до этого состояла в отношениях с Всеволодом Гаккелем. 14 декабря 1984 года у супругов родился сын Глеб. Сегодня он известен как диджей Gebe и Dr. Grasshoper. Дочь Глеба назвали Алисой, как и его сестру.
В 1989 году БГ* женился на Ирине Титовой, бывшей супруге бас-гитариста «Аквариума» Александра Титова. От предыдущего брака у Ирины было двое детей — Марк и Василиса. Музыкант воспитывал их как родных.
Сейчас Борис Борисович* живет с семьей в Великобритании. В марте 2026 года СМИ сообщили, что музыкант и его супруга получили британское гражданство. Соответствующие сведения появились в документах компании, учредителями которой они являются.
Роман Бориса Гребенщикова* с Любовью Толкалиной
Первые слухи о романе Бориса Гребенщикова* с актрисой Любовью Толкалиной, которая рассталась с режиссером Егором Кончаловским, появились в начале 2020-х годов. К тому времени актриса тоже обосновалась в Лондоне. Некоторое время она состояла в отношениях с британским композитором Саймоном Бассом, сотрудничавшим с группой «Аквариум».
Однако долгое время сообщения о связи Гребенщикова* и Толкалиной оставались лишь предположениями. Дополнительные вопросы вызывал и тот факт, что музыкант официально продолжал состоять в браке.
Летом 2026 года актриса впервые открыто заговорила об отношениях с легендой рок-музыки. Она назвала Бориса Борисовича* главным мужчиной в своей жизни и призналась, что их непростая связь продолжается уже много лет. Толкалина заявила, что больше не намерена скрывать эти отношения, а также рассказала, что именно музыкант стал причиной ее расставания с Кончаловским.
«Я открываю Париж много лет в соответствии с моим взрослением, настроениями и переживаниями, в зависимости от радостей и огорчений моего сердца… Когда-то здесь, в этих отражениях, звучали важные слова от Бориса Гребенщикова*, определившие мою жизнь на много лет вперед… и из-за которых я ушла из семьи… Было это очень и очень давно. 15 лет назад… Наверное к их магии я возвращаюсь сюда снова и снова, слова все длятся и длятся…» — делится Толкалина.В конце октября актриса опубликовала фотографии с профессиональной фотосессии с Гребенщиковым*. Съемка проходила в интерьерах одного из лондонских пабов. Серия кадров передает глубокую духовную близость двух творческих людей, которых связывают не только чувства, но и преданность искусству. После бурной реакции в сети и публикаций в СМИ актриса убрала посты из профиля.
Борис Гребенщиков* сегодняБорис Борисович* продолжает заниматься музыкой и выступать с концертами. Уже в начале 2026 года поклонники услышали его сингл «Никто и звать никак», а вскоре увидели и клип на эту композицию. В гастрольный график вошли Турция, США, Канада и Польша.
Весной 2026 года стало известно, что музыкант избавился от всей недвижимости в России. Квартиру в Санкт-Петербурге он переоформил на сына Глеба. В сентябре в отношении Гребенщикова* в России составили административный протокол из-за сотрудничества с нежелательной организацией. Спустя месяц артиста оштрафовали на 15 тысяч рублей.
В октябре 2026 года на нескольких международных онлайн-платформах появилась отреставрированная документальная лента Майкла Эттеда «Долгая дорога домой. Музыкальная одиссея Бориса Гребенщикова*». Фильм сняли в 1989 году. При подготовке новой версии создатели восстановили архивные кадры и дополнили картину современными материалами.
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