26 ноября 2026, 16:24

Борис Гребенщиков* (фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Борис Борисович Гребенщиков* — советский, российский и британский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист, радиоведущий, писатель и переводчик. Он основал рок-группу «Аквариум», стал её бессменным лидером и единственным постоянным участником. Гребенщикова* считают одним из основоположников русскоязычной рок-музыки. После начала специальной военной операции музыкант выступил с критикой политики российских властей и военного конфликта на Украине. В июне 2023 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр иностранных агентов. 27 ноября Гребенщикову* исполняется 73 года. О его биографии, музыкальной карьере и нынешней жизни за рубежом — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Бориса Гребенщикова*: детство и юность Группа «Аквариум»: первые альбомы и становление Бориса Гребенщикова* Международная карьера Бориса Гребенщикова* и распад «Аквариума» Сольные альбомы и последние музыкальные работы Бориса Гребенщикова* Борис Гребенщиков*: фильмы, театр и работа на телевидении Борис Гребенщиков* про СВО и где живет сейчас Личная жизнь Бориса Гребенщикова* Борис Гребенщиков* сегодня

Биография Бориса Гребенщикова*: детство и юность

Борис Гребенщиков* (фото: РИА Новости / Татьяна Крылова)

Группа «Аквариум»: первые альбомы и становление Бориса Гребенщикова*

Борис Гребенщиков* (фото: Instagram** / bgrebenshikov)

Борис Гребенщиков* (фото: Instagram** / bgrebenshikov)

Международная карьера Бориса Гребенщикова* и распад «Аквариума»

Борис Гребенщиков* (фото: Instagram** / bgrebenshikov)

Сольные альбомы и последние музыкальные работы Бориса Гребенщикова*

Борис Гребенщиков* (фото: Instagram** / bgrebenshikov)

Борис Гребенщиков*: фильмы, театр и работа на телевидении

Борис Гребенщиков* (фото: Instagram** / bgrebenshikov)

Борис Гребенщиков* про СВО и где живет сейчас

Борис Гребенщиков* (фото: Instagram** / bgrebenshikov)

Личная жизнь Бориса Гребенщикова*

Борис Гребенщиков* (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Роман Бориса Гребенщикова* с Любовью Толкалиной

Любовь Толкалина (фото: Instagram** / tolkalinaliuba)

«Я открываю Париж много лет в соответствии с моим взрослением, настроениями и переживаниями, в зависимости от радостей и огорчений моего сердца… Когда-то здесь, в этих отражениях, звучали важные слова от Бориса Гребенщикова*, определившие мою жизнь на много лет вперед… и из-за которых я ушла из семьи… Было это очень и очень давно. 15 лет назад… Наверное к их магии я возвращаюсь сюда снова и снова, слова все длятся и длятся…» — делится Толкалина.

Борис Гребенщиков* сегодня