Два месяца реабилитации и дорогостоящие процедуры: T-Killah рассказал о последствиях испытания
T-Killah потратил 200 тыс. рублей на восстановление после травмы на шоу «Титаны»
Певец T-Killah рассказал о травме, которую получил во время участия в экстремальном шоу «Титаны». Испытание обернулось для артиста серьезными последствиями: он повредил ключицу и нерв, после чего ему потребовалось длительное восстановление. На реабилитацию исполнитель потратил около двух месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Как признался T-Killah, справиться с последствиями травмы помогали специалисты. Артист регулярно проходил различные процедуры, в том числе массажи и иглоукалывание. По его словам, лечение потребовало немалых финансовых затрат, хотя до хирургического вмешательства дело не дошло.
«Перебил ключицу и нерв, и два месяца восстанавливался. В среднем 150-200 тысяч рублей — это массажи, иголочки, не какая-то операция, просто постоянные процедуры», — рассказал T-Killah на премии «Распаковка 2026».Так, восстановление после испытания обошлось певцу в сумму до 200 тысяч рублей. Несмотря на то что операция ему не понадобилась, регулярная реабилитация заняла значительное время и потребовала серьезных расходов. Артист поделился подробностями лечения во время общения на премии.