25 ноября 2026, 21:37

T-Killah потратил 200 тыс. рублей на восстановление после травмы на шоу «Титаны»

T-Killah (Фото: Instagram* / @t_killah)

Певец T-Killah рассказал о травме, которую получил во время участия в экстремальном шоу «Титаны». Испытание обернулось для артиста серьезными последствиями: он повредил ключицу и нерв, после чего ему потребовалось длительное восстановление. На реабилитацию исполнитель потратил около двух месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Как признался T-Killah, справиться с последствиями травмы помогали специалисты. Артист регулярно проходил различные процедуры, в том числе массажи и иглоукалывание. По его словам, лечение потребовало немалых финансовых затрат, хотя до хирургического вмешательства дело не дошло.





«Перебил ключицу и нерв, и два месяца восстанавливался. В среднем 150-200 тысяч рублей — это массажи, иголочки, не какая-то операция, просто постоянные процедуры», — рассказал T-Killah на премии «Распаковка 2026».