25 ноября 2026, 20:53

Юрист Хаминский: сын Кашпировского должен доказать подделку доверенности в суде

Анатолий Кашпировский (Фото: Instagram* @anatoly_kashpirovskiy)

Сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтана обратился в суд Калифорнии, чтобы оспорить права вдовы отца Гулизар Чалбашовой на наследство. Юрист Александр Хаминский оценил шансы ​мужчины выиграть дело.





В беседе с «Газетой.Ru» юрист пояснил, что наследование недвижимости регулирует законодательство страны, где она находится: дом в Калифорнии — американское право, квартиру в Алуште — российское.

«Если завещание действительно составлено в пользу сына, наличие пережившей супруги не означает, что она получает право на всё имущество. Однако она может претендовать на свою долю в совместно нажитом имуществе, а при наличии предусмотренных законом условий и наобязательную долю в наследстве», — сказал Александр.