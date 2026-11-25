Стали известны шансы сына Кашпировского оспорить завещание отца
Юрист Хаминский: сын Кашпировского должен доказать подделку доверенности в суде
Сын Анатолия Кашпировского Сергио Монтана обратился в суд Калифорнии, чтобы оспорить права вдовы отца Гулизар Чалбашовой на наследство. Юрист Александр Хаминский оценил шансы мужчины выиграть дело.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист пояснил, что наследование недвижимости регулирует законодательство страны, где она находится: дом в Калифорнии — американское право, квартиру в Алуште — российское.
«Если завещание действительно составлено в пользу сына, наличие пережившей супруги не означает, что она получает право на всё имущество. Однако она может претендовать на свою долю в совместно нажитом имуществе, а при наличии предусмотренных законом условий и наобязательную долю в наследстве», — сказал Александр.Хаминский подчеркнул, что Монтана должен доказать подделку доверенности, которую он не подписывал, — в том числе через почерковедческую экспертизу. Эксперт отметил, что решающее значение имеют подлинность завещания и доверенности, даты сделок, режим собственности супругов и применимое право.