26 ноября 2026, 13:12

Джиган (Денис Устименко-Вайнштеин) (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштеин) полностью погасил задолженность по алиментам, общая сумма которой составляла 2 млн рублей. Об этом пишет Baza.