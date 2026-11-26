Рэпер Джиган погасил долг по алиментам в 2 млн рублей
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштеин) полностью погасил задолженность по алиментам, общая сумма которой составляла 2 млн рублей. Об этом пишет Baza.
После развода с Оксаной Самойловой ситуация с выплатами стала более напряжённой. Ещё в 2020 году супруги заключили соглашение у нотариуса, по которому музыкант обязался отдавать половину своего дохода на содержание детей.
После разрыва отношений Самойлова настаивала на выплатах, а Джиган оспаривал задолженность. У него было два исполнительных производства на общую сумму 2 миллиона рублей. Адвокат рэпера, Сергей Жорин, утверждал, что требовать выплаты за 2020 год неправомерно, так как пара продолжала жить вместе, и артист обеспечивал семью.
В конце октября Джиган подал иск, чтобы признать отсутствие долга. Сейчас задолженность музыканта больше не числится в базе исполнительных производств ФССП.
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