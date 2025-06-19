Раскрыто условие, при котором США могут ударить по Ирану
Удар США по Ирану будет произведён при наличии у Тегерана ядерного оружия
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выступил против реализации Ираном опасного вооружения. Однако, политолог Павел Дубравский считает возможным нанесение удара США по Ирану, если у Тегерана появится ядерное оружие. Об этом политтехнолог заявил «NEWS.ru».
Дубравский указал, что из попыток Трампа надавить на Иран ничего не вышло. Поэтому вероятность возникновения каких-либо военных мер или войны на данный момент сохраняется.
«Трамп сказал следующее, это его ультиматум: «Никакого ядерного вооружения у Ирана быть не должно». Если, соответственно, он посчитает, что оно есть, то все-таки вероятен удар или применение спецтехники со стороны Соединенных Штатов Америки», — рассказал политолог в разговоре с «NEWS.ru».Следует отметить, что высшее руководство важных федеральных ведомств США вовлечено в планирование возможной атаки на Иран. Однако ранее сообщалось о раздумьях главы США, касательно ввода военных действий против Ирина.