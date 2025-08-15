На Аляске делегатов из России и США разместили в общежитии

15 августа 2025, 12:08

Фото: iStock/Jacob Boomsma

Некоторых участников делегаций из России и США разместили в студенческом общежитии в городе Анкоридж штата Аляска. Об этом сообщает портал Alaska News Source.





Членов делегаций пришлось размещать в общежитии из-за нехватки мест в гостиницах. Данный факт подтвердили представители Университета Аляски в Анкоридже.





«Наша главная задача - обеспечить безопасность всех проживающих в кампусе, будь они из США, из России или откуда-то еще. И чтобы они могли выполнить задачу, ради которой приехали, и благополучно вернуться домой», — расскал представитель учебного учреждения Райан Буххольд.