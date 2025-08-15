NBC: Трамп намерен встретить Путина на Аляске с наивысшими почестями
Президент США Дональд Трамп намерен встретить российского лидера Владимира Путина с наивысшими почестями на Аляске. Об этом сообщает телеканал NBC.
Как передает источник, американский лидер хочет лично поприветствовать Путина по его прилету в город Анкоридж и встретит того у военной базы JBER с наивысшими почестями. Напомним, что именно главы стран проведут переговоры.
Напомним, что встреча двух президентов начнется примерно в 22:00-22:30 по московскому времени. На ней стороны планируют обсудить урегулирование украинского конфликта. К тому же эксперты предрекают, что Трамп и Путин поднимут вопрос о контроле за ядерными вооружениями.
