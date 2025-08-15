Стало известно, чем может завершиться встреча Путина с Трампом

15 августа 2025, 13:15

Аналитик Белов: Путин и Трамп могут прийти к важным решениям в ходе встречи

Фото: iStock/vchal

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на личной встрече могут добиться взаимопонимания. Так считает политический аналитик Алексей Белов.





В пятницу, 15 августа, в Анкоридже (Аляска) пройдет встреча Путина и Трампа. Мероприятие состоится в одном из зданий объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон.





«Главное, чего может добиться Россия в ходе саммита на Аляске, — это взаимопонимание с Трампом и его администрацией. А также выход на какое-то взаимодействие с Вашингтоном — в более глобальном контексте, чем конкретные договоренности по поводу Украины или чего-то еще», — отметил Белов в беседе с «Петербургским дневником».

«О таких нюансах размещения нас оповестили накануне, посоветовали взять пижамы. Конечно, для международных командировок это необычный формат. Но здесь нюанс в том, что гостиниц в городе немного, спрос взлетел моментально, как и цены», — рассказал Юнашев.