Стало известно, чем может завершиться встреча Путина с Трампом
Аналитик Белов: Путин и Трамп могут прийти к важным решениям в ходе встречи
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на личной встрече могут добиться взаимопонимания. Так считает политический аналитик Алексей Белов.
В пятницу, 15 августа, в Анкоридже (Аляска) пройдет встреча Путина и Трампа. Мероприятие состоится в одном из зданий объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон.
«Главное, чего может добиться Россия в ходе саммита на Аляске, — это взаимопонимание с Трампом и его администрацией. А также выход на какое-то взаимодействие с Вашингтоном — в более глобальном контексте, чем конкретные договоренности по поводу Украины или чего-то еще», — отметил Белов в беседе с «Петербургским дневником».
Он добавил, что Путин сможет произвести на Трампа хорошее впечатление в ходе встречи, на основе которого все вопросы будут решаться в рабочем порядке.
Белов не исключил, что лидеры смогут глобально договориться о взаимодействии РФ и США при нынешней администрации. Тогда многие важные вопросы станут вполне решаемы. Это касается украинского конфликта, санкций и совместных проектов.
По словам эксперта, при личном общении Путин и Трамп могут прийти к каким-то важным решениям, в том числе по Украине.
Тем временем российские представители СМИ уже прибыли на Аляску и ожидают начала саммита РФ и США. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев рассказал «Газете.Ru», что корреспондентов разместили на стадионе в Анкоридже из-за нехватки гостиниц.
«О таких нюансах размещения нас оповестили накануне, посоветовали взять пижамы. Конечно, для международных командировок это необычный формат. Но здесь нюанс в том, что гостиниц в городе немного, спрос взлетел моментально, как и цены», — рассказал Юнашев.
Он отметил, что обычно размещение корреспондентов кремлевского пула оплачивают их редакции. Однако американская сторона обеспечила не только бесплатное проживание, но и питание.
По словам Юнашева, столов на стадионе нет, поэтому журналистам приходится работать в походных условиях.
Тем не менее, основная часть работы будет проходить в другом месте, которое будет оборудовано комнатой для прессы.