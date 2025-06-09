Государственная поддержка бойцов СВО: высокие выплаты, современная экипировка и единовременная помощь в 2,3 миллиона рублей
Видео: Минобороны РФ
Для ускорения выполнения задач российской специальной военной операции можно заключить контракт с Минобороны РФ и оказать помощь соотечественникам в защите интересов родины на фронте. Государство предлагает своим защитникам и их семьям множество выплат и льгот. Важно подчеркнуть, что единовременная выплата была увеличена и теперь составляет 2,3 миллиона рублей.
Служба по контракту в ПодмосковьеСлужба по контракту в армии России становится все более популярной среди граждан, желающих построить карьеру в военной сфере. Подмосковье, будучи одним из основных регионов, предоставляет особые условия для военнослужащих, гарантируя высокий уровень подготовки и социальные преимущества.
Высокий уровень подготовки и экипировкиОдним из ключевых достоинств службы по контракту является возможность обучаться у опытных инструкторов, что обеспечивает высокий уровень подготовки. Контрактники получают не только качественную индивидуальную боевую подготовку, но и первоклассное снаряжение. Это позволяет военнослужащим быть готовыми к выполнению любых задач в условиях современного боя.
Привлекательные финансовые условияСлужба по контракту предлагает своим военнослужащим весьма привлекательные финансовые условия. Размер денежного довольствия варьируется в зависимости от воинского звания и занимаемой должности. Так, минимальные ежемесячные выплаты составляют:
- 204 000 ₽ для стрелка (рядового);
- 232 000 ₽ для командира отделения (сержанта);
- 242 000 ₽ для заместителя командира взвода — командира отделения (сержанта).
Кроме того, военнослужащие могут рассчитывать на дополнительные выплаты за участие в активных боевых действиях, а также за захват или уничтожение вражеского вооружения. Это создает дополнительные стимулы как для самих контрактников, так и для их семей, подчеркивая важность и значимость их службы.
Социальные гарантии для военнослужащих и их семейКонтрактники имеют доступ к разнообразным социальным гарантиям и льготам. Государственные выплаты, единовременные региональные пособия и социальная поддержка обеспечивают защиту как для военнослужащих, так и для их семей. Иностранцы, которые решают поступить на службу, могут в упрощенном порядке получить гражданство РФ, что создает новые возможности для их интеграции.
Требования для заключения контрактаДля заключения контракта необходимо быть гражданином России в возрасте от 18 лет. Состояние здоровья проверяется во время медицинского осмотра. Контракт может быть заключен на срок от 1 до 5 лет, что позволяет военнослужащим выбрать наиболее подходящий для них вариант.
ЛьготыПоддержка для семей контрактников также включает ряд льгот. К ним относятся кредитные каникулы, преимущества при сокращении в организациях и возможность обучения детей на бюджетной основе в вузах. Кроме того, предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады, бесплатные завтраки и обеды в школах, а также доступ к психологической помощи и юридическому консультированию.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.