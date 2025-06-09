Государственная поддержка бойцов СВО: высокие выплаты, современная экипировка и единовременная помощь в 2,3 миллиона рублей

09 июня 2025, 10:59

Видео: Минобороны РФ

Для ускорения выполнения задач российской специальной военной операции можно заключить контракт с Минобороны РФ и оказать помощь соотечественникам в защите интересов родины на фронте. Государство предлагает своим защитникам и их семьям множество выплат и льгот. Важно подчеркнуть, что единовременная выплата была увеличена и теперь составляет 2,3 миллиона рублей.





Содержание Служба по контракту в Подмосковье Высокий уровень подготовки и экипировки Привлекательные финансовые условия Социальные гарантии для военнослужащих и их семей Требования для заключения контракта Льготы

Служба по контракту в Подмосковье

Высокий уровень подготовки и экипировки

Привлекательные финансовые условия

204 000 ₽ для стрелка (рядового);

232 000 ₽ для командира отделения (сержанта);

242 000 ₽ для заместителя командира взвода — командира отделения (сержанта).

Социальные гарантии для военнослужащих и их семей

Требования для заключения контракта

Льготы