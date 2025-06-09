Дэвис: Киев ждет капитуляция из-за наступления ВС РФ в Днепропетровской области
Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Украину ждет капитуляция из-за наступления российской армии в Днепропетровской области. Об этом военный рассказал на YouTube-канале «Deep Dive».
«Украинцы могут буквально потерять всё. Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей (наступления России), но и соседние», — цитирует подполковника РИА Новости.
По словам Дэвиса, Украина рискует потерять контроль не только над Днепропетровской областью, но и над другими регионами. При чем давление российской армии на этом направлении может заставить киевские власти пойти на некие договоренности, а может и на капитуляцию. К тому же Дэвис отметил новость о том, что на данный момент в рядах ВСУ только растет количество дезертирств.