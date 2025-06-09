Четыре крылатые ракеты Х-22 нанесли удары по острову Змеиный в Черном море
Мониторинговые ресурсы сообщили о нанесении удара четырьмя крылатыми ракетами Х-22 с ракетоносцев Ту-22М3 по острову Змеиный в Черном море. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».
По предварительным данным, часть ракет поразила расположенные на острове самоподъемные буровые установки.
В ответ на угрозу в небо были подняты около 120 дронов-камикадзе «Герань-2», а также стратегические ракетоносцы Ту-95МС, что свидетельствует о повышенной активности в регионе.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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