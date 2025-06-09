Четыре крылатые ракеты Х-22 нанесли удары по острову Змеиный в Черном море

09 июня 2025, 07:51

Фото: iStock/bpawesome

Мониторинговые ресурсы сообщили о нанесении удара четырьмя крылатыми ракетами Х-22 с ракетоносцев Ту-22М3 по острову Змеиный в Черном море. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».