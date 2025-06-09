Штурмовик ВС России пережил атаку FPV-дрона ВСУ и продолжил выполнять задание

09 июня 2025, 09:50

Фото: iStock/zim286

На одном из участков фронта в зоне специальной военной операции (СВО) штурмовик Вооруженных сил России пережил прямое попадание FPV-дрона, принадлежащего украинским военнослужащим. Этим инцидентом поделился военный эксперт Борис Рожин в своих соцсетях.