Штурмовик ВС России пережил атаку FPV-дрона ВСУ и продолжил выполнять задание
На одном из участков фронта в зоне специальной военной операции (СВО) штурмовик Вооруженных сил России пережил прямое попадание FPV-дрона, принадлежащего украинским военнослужащим. Этим инцидентом поделился военный эксперт Борис Рожин в своих соцсетях.
Он разместил видео, на котором запечатлено, как беспилотник приближается к российскому солдату на открытой местности. В следующую секунду происходит атака: возникает огневая вспышка, и штурмовик падает на землю из-за взрыва. Однако после этого он поднимается из облаков дыма, отряхивается и продолжает выполнять свои задачи.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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