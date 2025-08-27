Достижения.рф

Государственная поддержка бойцов СВО: высокие выплаты, современная экипировка и единовременная помощь

В условиях специальной военной операции (СВО) важно обеспечить максимальную поддержку нашим защитникам. Заключение контракта с Министерством обороны РФ открывает возможности для оказания помощи соотечественникам, защищающим интересы Родины на фронте. Государство предоставляет своим защитникам и их семьям множество пособий и льгот, что делает службу более привлекательной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Условия трансфера и подготовки

Трансфер в Балашиху

Предлагается удобный трансфер в Балашиху из любой точки России с оформлением всех необходимых документов на месте. Это позволяет контрактникам и их семьям сосредоточиться на подготовке к службе, не беспокоясь о логистике.

Поддержка на месте

При встрече на вокзале или в аэропорту будущие бойцы проходят медкомиссию прямо в пункте отбора в Балашихе. Это значительно упрощает процесс поступления на службу.

Руководство ветерана

Подготовку будущих бойцов СВО курирует Сергей Лысюк, Герой России и ветеран спецназа, обладающий опытом и знаниями, необходимыми для качественной подготовки. Это гарантирует высокий уровень обучения и подготовки к службе.

Экипировка

Контрактники получают лучшую доступную экипировку, что обеспечивает их безопасность и комфорт во время выполнения боевых задач.

Финансовые условия службы по контракту

Участники СВО могут рассчитывать на следующие минимальные суммы зарплаты:

  • 204 000 ₽ — стрелок (рядовой),
  • 232 000 ₽ — командир отделения (сержант),
  • 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант).

Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты:

  • 3 481 ₽ ежемесячно для ветеранов боевых действий,
  • 8 000 ₽ за каждый день участия в активных наступательных действиях,
  • 50 000 ₽ за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов,
  • от 50 000 ₽ за захват или уничтожение вооружения или военной техники,
  • 3 млн ₽ разовая выплата при ранении.

Социальные гарантии

Государственные выплаты

Служба по контракту в армии России предоставляет государственные выплаты и социальные гарантии, которые действуют для всех военнослужащих. Контрактники могут рассчитывать на единовременные региональные выплаты и социальную поддержку для себя и своих семей.

Гражданство для иностранцев

Иностранные граждане, заключившие контракт, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, что является дополнительным стимулом для службы.

Дружба и братство

Служба в армии — это не только выполнение задач, но и возможность создать настоящие дружеские связи. Боевое братство формирует уникальную атмосферу поддержки и взаимопомощи среди военнослужащих.

Разнообразие ролей

Контрактники имеют возможность попробовать себя в различных ролях и направлениях, что способствует личностному росту и профессиональному развитию.

Возраст и требования для заключения контракта

Для заключения контракта необходимо соответствовать следующим требованиям:

  • Граждане от 18 лет,
  • Состояние здоровья определяется на медосмотре,
  • Срок контракта: 1 год, 3 года или 5 лет.

Другая помощь

ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

  • 2400 — 3000₽ — ежемесячная выплата,
  • 50% — компенсация за жилое помещение и капремонт,
  • Соцкарта — бесплатный проезд,
  • Обучение на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты),
  • Отпуск в любое удобное время,
  • Скидка 50% на проезд на водном транспорте Московской области,
  • Путевка в санаторий и проезд к месту лечения,
  • Бесплатная газификация,
  • Бесплатные протезы и ортопедические изделия,
  • Уменьшение транспортного налога на 50% (150 л.с.).

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — РАНЕНИЕ

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата,
  • 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении,
  • 78 — 313 тыс. ₽ — страховая компенсация за ранение,
  • Кредитные каникулы,
  • Реабилитация 21 день — бесплатно.

ВЕТЕРАН/ИНВАЛИД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ/ГИБЕЛЬ

  • 5 млн. ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы,
  • 4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы,
  • 3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата,
  • От 4,3 до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности),
  • 0,6 - 2,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата,
  • 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца,
  • Бесплатная газификация,
  • 50% компенсация за ЖКХ,
  • Соцкарта — бесплатный проезд,
  • Бесплатное обслуживание родителей и вдов (не вступивших в повторный брак),
  • Проезд на водном транспорте МО 50%.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ГИБЕЛЬ

  • 5 млн. ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы,
  • 4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы,
  • 3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата,
  • 3,1 млн. ₽ — страховая выплата в случае гибели,
  • до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация,
  • 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца,
  • Бесплатная газификация.

ИНВАЛИД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

  • 3 млн. ₽ — разовая выплата,
  • 2 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении,
  • 800 тыс. ₽ - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности),
  • 4,4 — 2,19 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности),
  • 5,6 — 7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата,
  • 3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1,2 группы инвалидности),
  • 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение,
  • 50% компенсация за ЖКХ,
  • 100% компенсация ОСАГО,
  • 50 — 100% — уменьшение/освобождение от транспортного налога (в зависимости от группы инвалидности),
  • Соцкарта — бесплатный проезд,
  • Психологическая помощь,
  • Обучение на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты),
  • Отпуск в любое удобное время,
  • Реабилитация 21 день — бесплатно,
  • Путевка в санаторий и проезд к месту лечения,
  • Бесплатные средства реабилитации,
  • 1,3 — 30 тыс. руб — выплата на приобретение средств реабилитации,
  • Проезд на водном транспорте МО 50%.

Подписать контракт

Чтобы подписать контракт мобилизованному из Подмосковья, нужно выполнить следующие шаги:
1. Принять решение о желании перейти на контрактную службу.
2. Обратиться к командиру — командиру роты или замполиту.
3. В отделе кадров вашей воинской части подписать контракт.
4. Получить приказ командира части о зачислении на контрактную службу.

Почему это важно?
  • Обеспечивает определенность по срокам службы.
  • Позволяет планировать будущее.
  • Предоставляет дополнительные гарантии и социальные выплаты.

Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
