Государственная поддержка бойцов СВО: высокие выплаты, современная экипировка и единовременная помощь
Видео: Минобороны РФ
В условиях специальной военной операции (СВО) важно обеспечить максимальную поддержку нашим защитникам. Заключение контракта с Министерством обороны РФ открывает возможности для оказания помощи соотечественникам, защищающим интересы Родины на фронте. Государство предоставляет своим защитникам и их семьям множество пособий и льгот, что делает службу более привлекательной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Условия трансфера и подготовки
Трансфер в БалашихуПредлагается удобный трансфер в Балашиху из любой точки России с оформлением всех необходимых документов на месте. Это позволяет контрактникам и их семьям сосредоточиться на подготовке к службе, не беспокоясь о логистике.
Поддержка на местеПри встрече на вокзале или в аэропорту будущие бойцы проходят медкомиссию прямо в пункте отбора в Балашихе. Это значительно упрощает процесс поступления на службу.
Руководство ветеранаПодготовку будущих бойцов СВО курирует Сергей Лысюк, Герой России и ветеран спецназа, обладающий опытом и знаниями, необходимыми для качественной подготовки. Это гарантирует высокий уровень обучения и подготовки к службе.
ЭкипировкаКонтрактники получают лучшую доступную экипировку, что обеспечивает их безопасность и комфорт во время выполнения боевых задач.
Финансовые условия службы по контрактуУчастники СВО могут рассчитывать на следующие минимальные суммы зарплаты:
- 204 000 ₽ — стрелок (рядовой),
- 232 000 ₽ — командир отделения (сержант),
- 242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант).
Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты:
- 3 481 ₽ ежемесячно для ветеранов боевых действий,
- 8 000 ₽ за каждый день участия в активных наступательных действиях,
- 50 000 ₽ за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов,
- от 50 000 ₽ за захват или уничтожение вооружения или военной техники,
- 3 млн ₽ разовая выплата при ранении.
Социальные гарантии
Государственные выплатыСлужба по контракту в армии России предоставляет государственные выплаты и социальные гарантии, которые действуют для всех военнослужащих. Контрактники могут рассчитывать на единовременные региональные выплаты и социальную поддержку для себя и своих семей.
Гражданство для иностранцевИностранные граждане, заключившие контракт, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, что является дополнительным стимулом для службы.
Дружба и братствоСлужба в армии — это не только выполнение задач, но и возможность создать настоящие дружеские связи. Боевое братство формирует уникальную атмосферу поддержки и взаимопомощи среди военнослужащих.
Разнообразие ролейКонтрактники имеют возможность попробовать себя в различных ролях и направлениях, что способствует личностному росту и профессиональному развитию.
Возраст и требования для заключения контрактаДля заключения контракта необходимо соответствовать следующим требованиям:
- Граждане от 18 лет,
- Состояние здоровья определяется на медосмотре,
- Срок контракта: 1 год, 3 года или 5 лет.
Другая помощь
ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
- 2400 — 3000₽ — ежемесячная выплата,
- 50% — компенсация за жилое помещение и капремонт,
- Соцкарта — бесплатный проезд,
- Обучение на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты),
- Отпуск в любое удобное время,
- Скидка 50% на проезд на водном транспорте Московской области,
- Путевка в санаторий и проезд к месту лечения,
- Бесплатная газификация,
- Бесплатные протезы и ортопедические изделия,
- Уменьшение транспортного налога на 50% (150 л.с.).
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — РАНЕНИЕ
- 3 млн. ₽ — разовая выплата,
- 2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении,
- 78 — 313 тыс. ₽ — страховая компенсация за ранение,
- Кредитные каникулы,
- Реабилитация 21 день — бесплатно.
ВЕТЕРАН/ИНВАЛИД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ/ГИБЕЛЬ
- 5 млн. ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы,
- 4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы,
- 3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата,
- От 4,3 до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности),
- 0,6 - 2,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата,
- 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца,
- Бесплатная газификация,
- 50% компенсация за ЖКХ,
- Соцкарта — бесплатный проезд,
- Бесплатное обслуживание родителей и вдов (не вступивших в повторный брак),
- Проезд на водном транспорте МО 50%.
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ГИБЕЛЬ
- 5 млн. ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы,
- 4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы,
- 3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата,
- 3,1 млн. ₽ — страховая выплата в случае гибели,
- до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация,
- 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца,
- Бесплатная газификация.
ИНВАЛИД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
- 3 млн. ₽ — разовая выплата,
- 2 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении,
- 800 тыс. ₽ - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности),
- 4,4 — 2,19 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности),
- 5,6 — 7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата,
- 3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1,2 группы инвалидности),
- 1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение,
- 50% компенсация за ЖКХ,
- 100% компенсация ОСАГО,
- 50 — 100% — уменьшение/освобождение от транспортного налога (в зависимости от группы инвалидности),
- Соцкарта — бесплатный проезд,
- Психологическая помощь,
- Обучение на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты),
- Отпуск в любое удобное время,
- Реабилитация 21 день — бесплатно,
- Путевка в санаторий и проезд к месту лечения,
- Бесплатные средства реабилитации,
- 1,3 — 30 тыс. руб — выплата на приобретение средств реабилитации,
- Проезд на водном транспорте МО 50%.
Подписать контрактЧтобы подписать контракт мобилизованному из Подмосковья, нужно выполнить следующие шаги:
1. Принять решение о желании перейти на контрактную службу.
2. Обратиться к командиру — командиру роты или замполиту.
3. В отделе кадров вашей воинской части подписать контракт.
4. Получить приказ командира части о зачислении на контрактную службу.
Почему это важно?
- Обеспечивает определенность по срокам службы.
- Позволяет планировать будущее.
- Предоставляет дополнительные гарантии и социальные выплаты.
Подробнее о предоставляемых льготах и выплатах участникам СВО можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.