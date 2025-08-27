Государственная поддержка бойцов СВО: высокие выплаты, современная экипировка и единовременная помощь

27 августа 2025, 11:25

Видео: Минобороны РФ

В условиях специальной военной операции (СВО) важно обеспечить максимальную поддержку нашим защитникам. Заключение контракта с Министерством обороны РФ открывает возможности для оказания помощи соотечественникам, защищающим интересы Родины на фронте. Государство предоставляет своим защитникам и их семьям множество пособий и льгот, что делает службу более привлекательной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Условия трансфера и подготовки Трансфер в Балашиху Поддержка на месте Руководство ветерана Экипировка Финансовые условия службы по контракту Социальные гарантии Государственные выплаты Гражданство для иностранцев Дружба и братство Разнообразие ролей Возраст и требования для заключения контракта Другая помощь ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — РАНЕНИЕ ВЕТЕРАН/ИНВАЛИД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ/ГИБЕЛЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ГИБЕЛЬ ИНВАЛИД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ Подписать контракт



Финансовые условия службы по контракту

204 000 ₽ — стрелок (рядовой),

232 000 ₽ — командир отделения (сержант),

242 000 ₽ — заместитель командира взвода — командир отделения (сержант).

3 481 ₽ ежемесячно для ветеранов боевых действий,

8 000 ₽ за каждый день участия в активных наступательных действиях,

50 000 ₽ за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов,

от 50 000 ₽ за захват или уничтожение вооружения или военной техники,

3 млн ₽ разовая выплата при ранении.

Социальные гарантии

Государственные выплаты

Гражданство для иностранцев

Дружба и братство

Разнообразие ролей

Возраст и требования для заключения контракта

Граждане от 18 лет,

Состояние здоровья определяется на медосмотре,

Срок контракта: 1 год, 3 года или 5 лет.

Другая помощь

ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

2400 — 3000₽ — ежемесячная выплата,

50% — компенсация за жилое помещение и капремонт,

Соцкарта — бесплатный проезд,

Обучение на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты),

Отпуск в любое удобное время,

Скидка 50% на проезд на водном транспорте Московской области,

Путевка в санаторий и проезд к месту лечения,

Бесплатная газификация,

Бесплатные протезы и ортопедические изделия,

Уменьшение транспортного налога на 50% (150 л.с.).

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — РАНЕНИЕ

3 млн. ₽ — разовая выплата,

2,9 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении,

78 — 313 тыс. ₽ — страховая компенсация за ранение,

Кредитные каникулы,

Реабилитация 21 день — бесплатно.

ВЕТЕРАН/ИНВАЛИД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ/ГИБЕЛЬ

5 млн. ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы,

4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы,

3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата,

От 4,3 до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности),

0,6 - 2,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата,

50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца,

Бесплатная газификация,

50% компенсация за ЖКХ,

Соцкарта — бесплатный проезд,

Бесплатное обслуживание родителей и вдов (не вступивших в повторный брак),

Проезд на водном транспорте МО 50%.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ГИБЕЛЬ

5 млн. ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы,

4,4 млн. ₽ — единовременная выплата по месту службы,

3 млн. ₽ — единовременная региональная выплата,

3,1 млн. ₽ — страховая выплата в случае гибели,

до 10 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация,

50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца,

Бесплатная газификация.

ИНВАЛИД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

3 млн. ₽ — разовая выплата,

2 млн. ₽ — единовременная выплата при увольнении,

800 тыс. ₽ - 2,3 млн. ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности),

4,4 — 2,19 тыс. ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности),

5,6 — 7,1 тыс. ₽ — ежемесячная выплата,

3,5 тыс. ₽ — ежемесячная региональная выплата (1,2 группы инвалидности),

1 тыс. ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение,

50% компенсация за ЖКХ,

100% компенсация ОСАГО,

50 — 100% — уменьшение/освобождение от транспортного налога (в зависимости от группы инвалидности),

Соцкарта — бесплатный проезд,

Психологическая помощь,

Обучение на бюджетной основе в вузах (в пределах установленной квоты),

Отпуск в любое удобное время,

Реабилитация 21 день — бесплатно,

Путевка в санаторий и проезд к месту лечения,

Бесплатные средства реабилитации,

1,3 — 30 тыс. руб — выплата на приобретение средств реабилитации,

Проезд на водном транспорте МО 50%.

